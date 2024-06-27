Бритни Спирс заявила, что папарацци изуродовали ее фигуру фотошопом

«Понимаю, что мое тело неидеально, но я также знаю, что у меня нет целлюлита на ногах, как это преподносит пресса!!!», - написала она.

Певица подчеркнула, что ее оскорбили такими снимками. Теперь она чувствует себя самым запугиваемым человеком в мире. Артистка отметила, что это может негативным образом отразиться на ее здоровье.

По словам Спирс, ее вес не превышает 55 килограммов при росте 1,63 метра. Она отметила, что в случае похудения попадет на больничную койку. В доказательство она разместила в соцсети фото в том же платье. На кадрах артистка выглядит более стройной, чем на снимках, сделанных папарацци.

Спирс засняли в аэропорту Ван-Найс, когда она возвращалась из Мексики. Певица была коротком облегающем платье кораллово-розового цвета и без бюстгалтера.

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