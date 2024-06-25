Бритни Спирс засняли в эффектном мини без белья

Артистку заметили в аэропорту Ван-Найс после возвращения из короткой поездки в Мексику. На певице были кораллово-розовое мини-платье, подчеркивающее ее формы. Бюстгалтер она решила не надевать Образ завершила бежевая шляпа и сандалии с черными ремешками.

Звезду сопровождала ассистентка, которая несла в руках плюшевого медведя.

По информации источника из окружения Спирс, она наладила отношения со своими сыновьями - 18-летним Шоном Престоном и 17-летним Джейденом. Певица тайно ездила к ним на Гавайи, а также встречалась с ними в Калифорнии.

«Мальчики очень сильно любят свою мать, как и она их. Все вернулось на круги своя, они думают о совместном будущем», - добавил источник.

Ранее стало известно, что Спирс пыталась напасть на бывшего мужа Сэма Асгари с топором. Супругу звезды пришлось покинуть их общий дом в Лос-Анджелесе.