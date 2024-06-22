22 июня 2024, 05:54

Бритни Спирс украла идею у «Иванушкек International»

РИА «Новости»
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Продюсер группы «Иванушки International» хотел раскрутить группу с помощью тура по учебным заведениям. Это не сработало, но идею взяла себе на вооружение певица Бритни Спирс. Об этом российские исполнители рассказали ведущей Пятого канала Лане Шевченко.

Продюсер «Иванушек» Игорь Матвиенко организовал группе выступление в одной из московских школ. Концерт сняли на камеру и показали потом по телевидению. Планировался целый тур по учебным заведениям, но задумка в целях пиара не сработала. Зато она оказалась популярной только спустя много лет.

«После этого Бритни Спирс так и сделала. Серьезно. Она же совершила тур по колледжам по школам, что и вырастило в дальнейшем ее всю фан-базу», - заявил Кирилл Туриченко.

Ранее певец Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, что поклонницы однажды ломились в дверь к его жене и угрожали ее убить.

Музыка Бритни Спирс
22 июня 2024, 05:31
Старшая дочь певицы Валерии заявила, что отец запирал ее в вольере с собаками
РИА «Новости»
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Певица Анна Шульгина, выступающая под псевдонимом Shena, рассказала о жестоком отношении к ней отца. По ее словам, ей приходилось применять хитрость, чтобы избежать наказания родителя. Цитату привело издание StarHit.

«Он мог жестоко наказать за малейший проступок: вышвырнуть меня на улицу, запереть с собаками в вольере на сутки, мог побить», - поделилась девушка.

Шульгина - старшая дочь певицы Валерии. Она родилась, когда исполнительница была замужем за продюсером Александром Шульгиным.

Как рассказала Shena, однажды осенью отец выставил ее на улицу с босыми ногами и в одной ночной рубашке. Тогда мать хотела выйти и привести ее обратно в дом, но муж «держал ее и бил». Когда Валерии удалось накопить денег, она уехала с тремя детьми в родной Аткарск.

Семья Отношения
22 июня 2024, 04:51
Ирина Шейк снялась на фотосессии без бюстгальтера
РИА «Новости»
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Супермодель Ирина Шейк приняла участие в фотосессии для канадского бренда одежды Aritzia в Неаполе. На фотографиях она предстала в топе-бандо без лямок, под которым не было бюстгальтера. Об этом сообщило издание «Дни24».

Также на модели были черные широкие брюки с тонким металлическим поясом и сандалии. Макияж визажисты сделали с акцентом на губы, использовав помаду винного оттенка.

В Италию Ирина Шейк прилетела всего на один день, специально для участия в съемках.

В конце мая Ирина шейк выложила фотографии без макияжа в черном крошечном бикини и получила комплименты поклонников. На снимке супермодель стояла на пирсе с распущенными волосами и собакой в руках.

Италия Одежда Модели
22 июня 2024, 03:10
«Орала матом и хлопала дверью». Гоша Карцев пожаловался на поведение Собчак
РИА «Новости»
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Блогер и стилист Гоша Карцев работал с журналисткой Ксенией Собчак во времена «блондинки в шоколаде». Об этом он рассказал в интервью фигуристке Евгении Медведевой на ее YouTube-канале.

По словам Карцева, он работал в издании, которое занималось организацией съемок для телеведущей. Стилист отметил, что Собчак вела себя с ним очень дерзко.

«Мне прям там хлопали дверьми, орали матом, бросали трубки, говорили слова, которые я сейчас не буду говорить», - сказал он.

После этой истории Карцев снова пересекся с Собчак. Но на этой совместной съемке журналистка вела себя уже более сдержанно и профессионально.

Недавно Ксения Собчак снялась топлес для соцсетей. Она запечатлела себя в зеркале на потолке, спрятав грудь под одеялом.

Ксения Собчак Блогеры Интервью
22 июня 2024, 02:57
Принц Уильям решил выгнать детей из королевской семьи
РИА «Новости»
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Принц Уильям планирует выселить из Букингемского дворца принца Луи и принцессу Шарлотту. Старшего сына Джорджа он планирует сделать наследником, сообщило издание Daily Beast.

По словам инсайдеров, по задумке принца Уильяма принцу Луи и принцессе Шарлотте предстоит найти себе занятия, не связанные с королевской семьей. Роль работающего члена семьи достанется его старшему сыну Джорджу, который в будущем унаследует корону.

Источники издания отметили, что Уильям надеется, что это поможет его детям избежать ситуаций, подобных его конфликту с младшим братом - принцем Гарри.

Принц Уильям и его супруга перестали общаться с Меган и Гарри больше трех лет назад, когда те переехали в США. По данным издания Closer , младший британский принц предложил Кейт Миддлтон помириться.

Ранее принцесса Уэльская, проходящая лечение от рака, решила устроить своим детям лучшее лето в их жизни.

Дети Принц Гарри Семья Принц Уильям Британская королевская семья

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