Бритни Спирс опровергла слухи о драке с бойфрендом

«В этом замешана моя мама! Я не разговаривала с ней шесть месяцев, и она позвонила сразу после того, как это произошло, до того, как новости вышли», - пояснила Спирс.

Она уточнила, что просто получила травму лодыжки, прыгая в гостиничном номере. Нога распухла, и ей нужен был только лед, а не помощь врачей. Скорую вызвал кто-то другой. Певица отказалась от госпитализации после осмотра медиков. Она уехала в сопровождении охранников домой.

Ранее появилась информация о том, что Спирс и ее избранник ночью в отеле повздорили и подрались. Артистка с поврежденной ногой выбежала в коридор. Ее крики услышали постояльцы и позвонили в скорую.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.