Британский таблоид опубликовал свежее видео с Кейт Миддлтон

О том, что принцесса перенесла хирургическое вмешательство Кенсингтонский дворец сообщил в середине января. Подробностей не привели, лишь уточнили, что операция была на брюшной полости. Все мероприятия с Миддлтон отложили. Спустя два месяца Кейт опубликовала фото со словами благодарности за поддержку, но читатели быстро выяснили, что оно было отфотошоплено, и принцессе пришлось извиняться.

Накануне, 18 марта, некоторые российские СМИ сообщили о смерти британского монарха Карла III , сославшись на заявление Букингемского дворца. Однако пресс-служба короля позже опровергла эту информацию.

Папарацци засняли Миддлтон во время похода по магазинам вместе со своим мужем, принцем Уильямом. Кейт улыбалась и «выглядела счастливой», добавили журналисты.