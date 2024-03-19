19 марта 2024, 03:30

Британский таблоид опубликовал свежее видео с Кейт Миддлтон

РИА «Новости»
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Британский таблоид The Sun опубликовал новые кадры с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон. Авторы журнала утверждают, что это первое видео с ней после операции, которую принцессе сделали в конце прошлого года.

О том, что принцесса перенесла хирургическое вмешательство Кенсингтонский дворец сообщил в середине января. Подробностей не привели, лишь уточнили, что операция была на брюшной полости. Все мероприятия с Миддлтон отложили. Спустя два месяца Кейт опубликовала фото со словами благодарности за поддержку, но читатели быстро выяснили, что оно было отфотошоплено, и принцессе пришлось извиняться.

Накануне, 18 марта, некоторые российские СМИ сообщили о смерти британского монарха Карла III , сославшись на заявление Букингемского дворца. Однако пресс-служба короля позже опровергла эту информацию.

Папарацци засняли Миддлтон во время похода по магазинам вместе со своим мужем, принцем Уильямом. Кейт улыбалась и «выглядела счастливой», добавили журналисты.

Великобритания Видео
19 марта 2024, 01:51
Звезда «Голоса» Спиридонова убежала в слезах со сцены на концерте Рубальской
Global Look Press
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Участница шоу «Голос» Анастасия Спиридонова ушла со сцены на концерте Ларисы Рубальской со слезами на глазах. Подробности исполнительница рассказала изданию mk.ru.

Причиной слез певицы была фонограмма, которую включили на песню «Транзитный пассажир». Композицию на слова Рубальской Спиридонова должна была исполнять вживую. Зрители услышали два голоса. Певица призналась изданию, что ей стало стыдно перед присутствующими.

«Не знаю, как так получилось. Организаторам мы отправляли только фонограмму без голоса, потому что все знают: я всегда выступаю с живым звуком», - посетовала Спиридонова.

В конце февраля Лариса Рубальская заболела бронхитом. Но при этом не перестала ездить на гастроли. Поэтесса призналась, что борется с серьезными осложнениями.

Концерты Шоу Голос Песни
18 марта 2024, 18:15
Лазарев объяснил, почему отказался сделать фото с Волочковой
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Российский певец Сергей Лазарев объяснил, почему не стал фотографироваться с балериной Анастасией Волочковой на красной дорожке. В «Шоу Воли» на телеканале ТНТ артист рассказал, что был тогда сильно занят.

«Я дал все интервью и уже уходил, и вдруг перед всеми фотографами меня тихо спрашивает Настя: „Можно с тобой сфотографироваться?“ Я сказал: „Настя, прости ради бога, я не сфотографируюсь“», - вспомнил Лазарев.

По его словам, скандал разгорелся на пустом месте. Певец уточнил, что в тот вечер бывшая прима-балерина Большого театра долго была на красной дорожке, но подошла со своей просьбой лишь тогда, когда он собирался на сцену.

В дальнейшем артист сильно удивился, когда увидел публичные комментарии балерины по этому поводу.

Во время «Шоу Воли» музыкант сделал снимок с картонной копией Волочковой.

Ранее Анастасия Волочкова опубликовала в соцсетях фото в маленьких кружевных трусиках. Она позировала в нижнем белье на кушетке у косметолога.

Сергей Лазарев Анастасия Волочкова Шоу-бизнес
18 марта 2024, 17:43
Орбакайте анонсировала тур по США
РИА «Новости»
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После отмены большинства концертов в России знаменитая певица и заслуженная артистка РФ Кристина Орбакайте анонсировала гастрольный тур по Соединенным Штатам и Канаде. Об этом она сообщила 18 марта через социальные сети.

В рамках тура, который начнется 18 сентября в Торонто, Орбакайте посетит Ванкувер, Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Майами, Филадельфию, Бостон и Нью-Йорк. В отличие от предыдущих выступлений, осенний тур по Северной Америке пройдет в престижных театрах, концерт-холлах и арт-центрах, а не в ресторанах и барах, как было раньше.

На момент сообщения информации билеты на предстоящие выступления еще не выставили на продажу.

Запланированный на весну 2024 года тур Орбакайте с программой «На бис» сильно сократился. Артистка дала концерты только в Санкт-Петербурге на сцене БКЗ «Октябрьский» и в одном из московских баров.

Орбакайте 20 апреля выступит в баре LEVEL , расположенном в нью-йоркском Бруклине. Она представит свои популярные композиции на русском языке.

США Концерты Россия
18 марта 2024, 14:07
Тодоренко высмеяла Филиппа Киркорова в эфире шоу «Маски»
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Телеведущая и член жюри шоу «Маска» на телеканале НТВ Регина Тодоренко в прямом эфире назвала певца Филиппа Киркорова пожилым. Таким образом она решила подшутить над коллегой.

Во время программы на сцене появилась артистка в костюме Матрешки. Регина Тодоренко рассказала, что разложила карты Таро, чтобы узнать, кто скрывается под маской.

«Я начала задавать вопрос, с каким мужчиной Матрешка может быть в браке. Раз, и выпадает пожилой, с красным шаром. Я думаю: „Ну точно, Филипп!“» - заявила в шутливой форме Тодоренко.

Сергею Лазареву показался такой юмор неуместным. Он заявил, что Тодоренко позволила себе неосторожные высказывания в сторону артиста. Сам же Киркоров пошутил, назвав телеведущую «неумолкающим существом», не дающим ему высказываться в этом сезоне телешоу.

Ранее жюри шоу «Маска» раскрыли любимчика зрителей Арлекина. Под маской скрывалась Мия Бойко.

Филипп Киркоров Телевидение Регина Тодоренко

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