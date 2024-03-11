11 марта 2024, 04:58

Британская «Зона интересов» завоевала «Оскар» в категории «Лучший зарубежный фильм»

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Британская картина «Зона интересов» получила «Оскар» в категории «Лучший зарубежный фильм». Церемония вручения награды американской киноакадемии проходит в Лос-Анджелесе, ее транслирует телеканал ABC.

За награду в этой номинации боролись киноленты «Учительская» (Германия), «Общество снега» (Испания), «Я - капитан» (Италия) и «Идеальные дни» (Япония).

Церемонию ведет Джимми Киммел. Наибольшее количество номинаций получил фильм «Оппенгеймер».

Американский актер Джон Сина вышел на сцену голым , он представлял номинантов в категории «Лучший дизайн костюмов». Зрителям понравился такой эпатаж. На актере, кроме обуви, была только табличка, прикрывающая пах.

Награды Фильмы Актеры Премия «Оскар»
11 марта 2024, 04:49
Американский актер появился на премии «Оскар» голым и пошутил про костюмы
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Американский актер Джон Сина вышел без одежды на объявление премии «Оскар». Трансляцию с мероприятия вел телеканал ABC News на YouTube.

В таком виде он решил представлять номинантов «Лучший дизайн костюмов». На обнаженном Сине была только обувь, при этом открытая. Он появился на сцене с табличкой, которая прикрывала пах. На доске виднелось название номинации. Зрители встретили артиста восторженными криками, смехом и аплодисментами.

«Костюмы. Они такие важные. Может быть, это самое важное, что есть на свете?» - сказал он перед публикой.

Статуэтку в этой номинации получила картина «Бедные-несчастные».

В ночь на 11 марта проходит 96-я церемония вручения премии «Оскар». Мероприятие началось в лос-анджелесском Dolby Theatre, премию снова ведет комик и телеведущий Джими Киммел.

Ранее стало известно, что анимационный фильм «Мальчик и птица» японского режиссера-мультипликатора Хаяо Миядзаки победил в номинации «Лучший анимационный фильм». При этом «Оскар» за «Лучший короткометражный анимационный фильм» получил проект «Война окончена!» Дейва Маллинса.

Одежда Актеры Премия «Оскар»
11 марта 2024, 01:52
Shaman исполнил мечту незрячего мальчика на концерте в Москве
РИА «Новости»
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Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) исполнил мечту незрячего ребенка на московском концерте. Об этом сообщил РЕН ТВ в Telegram-канале.

«С Ромой мы познакомились на одном из моих осенних сольных концертов в Кремле. Тогда он говорил маме, что мечтает спеть „Улетай“ вместе со мной. И я рад, что уже дважды смог исполнить мечту этого талантливого парня», - заявил артист.

Журналисты опубликовали кадры с мероприятия. На них видно, как исполнитель подносит микрофон к лицу мальчика, и тот начинает петь.

Ранее Shaman выступил с новой песней «Мама» в Можайской женской исправительно-трудовой колонии № 5 в честь 8 Марта. Артист признался, что захотел сделать сюрприз заключенным, не избалованным мужским вниманием. Вокалист выразил благодарность всем женщинам в учреждении, в том числе работницам Федеральной службы исполнения наказаний, они тепло приняли его и одарили громкими аплодисментами.

Дети Концерты Shaman
11 марта 2024, 00:21
Сын Тины Канделаки Лео швырнул микрофон и ушел с «Новой фабрики звезд»
РИА «Новости»
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Сын директора телеканала ТНТ Тины Канделаки Лео феерично покинул проект «Новая фабрика звезд». Конкурсант отдал голоса конкуренту, бросил микрофон и удалился со сцены. Фрагмент видео опубликовали в официальном Telegram-канале проекта.

Лео Канделаки набрал достаточное количество звезд, чтобы остаться на проекте. Однако молодой исполнитель решил передать голоса другому участнику шоу, Никите Уфимцеву. Лео заявил, что сможет добиться желаемого и вне проекта.

«Но мужик, попробуй ты, пожалуй», - заявил конкурсант, передавая звезды Уфимцеву.

Это стало неожиданностью и для зрителей, и для жюри. Лео попросил разрешения сделать то, о чем «мечтал всю жизнь», - это мечта «любого пацана». Об бросил микрофон на сцену и удалился.

В жюри «Новой фабрики звезд» вошли музыкант Сергей Шнуров и певец Сергей Жуков. На проекте звезды отечественного шоу-бизнеса подшучивали друг над другом.

Музеи Сергей Шнуров Шоу-бизнес
10 марта 2024, 22:19
Подруга Моргуновой назвала причину смерти ведущей
РИА «Новости»
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Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова могла умереть из-за оторвавшегося тромба. Об этом рассказала близкая подруга телеведущей Вера Мусатова в беседе с РИА «Новости».

«Причина смерти Моргуновой - тромб оторвался, дата и место прощания еще не известны», - сказала она.

Ранее стало известно о смерти 84-летней Светланы Моргуновой. При жизни ее удостоили звания народной артистки РФ. Больше всего женщина прославилась по проведению музыкально-развлекательных программ, таких как «Утренняя почта» и «Голубой огонек».

Моргунова родилась 6 марта 1940 года в Москве. Она закончила театральную студию при театре имени Моссовета, с юности начала участвовать в спектаклях. В 1961 году стала диктором Центрального телевидения СССР.

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