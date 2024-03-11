Британская «Зона интересов» завоевала «Оскар» в категории «Лучший зарубежный фильм»
Британская картина «Зона интересов» получила «Оскар» в категории «Лучший зарубежный фильм». Церемония вручения награды американской киноакадемии проходит в Лос-Анджелесе, ее транслирует телеканал ABC.
За награду в этой номинации боролись киноленты «Учительская» (Германия), «Общество снега» (Испания), «Я - капитан» (Италия) и «Идеальные дни» (Япония).
Церемонию ведет Джимми Киммел. Наибольшее количество номинаций получил фильм «Оппенгеймер».
Американский актер Джон Сина вышел на сцену голым , он представлял номинантов в категории «Лучший дизайн костюмов». Зрителям понравился такой эпатаж. На актере, кроме обуви, была только табличка, прикрывающая пах.