Бригада медиков прибыла к народной артистке России Галине Бесединой

По данным собеседника, 78-летняя артистка позвонила не в скорую помощь, а сразу в городскую больницу, и пожаловалась на самочувствие. Из медицинского учреждения к ней домой прибыла бригада медиков. Ей оказали необходимую помощь и не стали забирать в больницу. Народная артистка осталась дома.

Галина Беседина - советская и российская исполнительница и поэтесса. Она является художественным руководителем Центра русского романса.

В январе стало известно о госпитализации 89-летней актрисы Валентины Талызиной. Сама артистка рассказала «360», что чувствует себя хорошо. Она отметила, что попала в больницу с бронхитом.

Талызину выписали спустя две недели.

Год назад артистка также заболела. Она вызывала скорую помощь из-за резкого падения температуры тела. При этом актриса опровергла информацию о госпитализации и потере сознания.