Брэда Питта заметили на отдыхе с возлюбленной Инес де Рамон

Поп-звезда 1990-х годов Андрей Губин заявил, что страдает левосторонней прозопалгией лица, а его сердце бьется с перебоями. Об этом сам певец рассказал в интервью телеканалу НТВ.

По его словам, он часто ходит в медицинской маске и привык к мучительной боли в теле.

«Каждый день у меня сердце бьется с перебоями. <…> Ну, пока не умираю. Мне сказали развивать сердце, я занимаюсь спортом пять раз в неделю. Я проверился - кровь, сказали, хорошая», - подчеркнул он.

Ранне Губин пожаловался на то, что из-за недуга он сильно изменился и потерял зубы.

«Написали, что прячет за маской выпавшие зубы. Кстати, один выпал. Знаете, когда? На Крещение в этом году», - рассказал артист.

Накануне 50-летия артист прошел медицинское обследование - его результат удивил и певца, и его поклонников. Все анализы оказались в норме. Но Губин не поверил врачам и настаивает на том, что из-за своей болезни боится стать отцом, хотя очень этого бы хотел.

Ранее Губин назвал себя «поврежденным человеком», сказал, что не стесняется этого, хотя и выглядит, по его мнению, очень плохо.