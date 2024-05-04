Брэда Питта заметили на отдыхе с возлюбленной Инес де Рамон
Голливудский актер Брэд Питт уехал отдыхать в Санта-Барбару со своей избранницей фитнес-тренером Инес де Рамон. Пару сфотографировали во время прогулки на пляже, сообщил сайт yahoo.com.
Папарацци сфотографировали артиста с возлюбленной, гуляющими по берегу океана в Калифорнии.
На кадрах 60-летний Питт приобнял 31-летнюю Рамон. У обоих в руках были напитки. Актер был одет в белую рубашку, на девушке - белое платье и утепленная жилетка.
О романе Питта и Рамон стало известно осенью 2022 года. Тогда их увидели вместе на выступлении Боно в Лос-Анджелесе.
На днях возлюбленную актера Брэда Питта Инес де Рамон сфотографировали в компании другого мужчины. Поклонники начали переживать за пару, опасаясь, что отношения знаменитостей разрушат судебные разбирательства актера с экс-супругой Анджелиной Джоли.