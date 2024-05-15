Брэда Питта обвинили в трате миллиона долларов на бассейн

Питт подал иск на компанию Tenute del Mondo, усомнившись в том, что она действительно имеет права на долю, принадлежащую Джоли. В ответ Tenute del Mondo обвинила Питта в том, что он вместе со своей компанией Mondo Bongo использовал средства винодельни для финансирования личных проектов.

По словам представителей Tenute del Mondo, Питт потратил на свои нужды более миллиона долларов доходов от Chateau Miraval. Деньги пошли на ремонт бассейна, создание собственной студии звукозаписи, разработку линейки косметики и продвижение алкогольного бренда.

В Tenute del Mondo заявили, что это привело к значительным финансовым потерям компании.

Развод с Питтом обогатил Джоли на 100 миллионов долларов. Эта сумма сложилась из алиментов, подарков детям и выручки от продажи доли Джоли в винодельне Chateau Miraval French.