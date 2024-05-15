15 мая 2024, 15:31

Брэда Питта обвинили в трате миллиона долларов на бассейн

Global Look Press
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Между голливудским актером Брэдом Питтом и его бывшей женой Анджелиной Джоли продолжается судебная тяжба из-за винодельни Chateau Miraval. Теперь мужчину обвинили в растрате миллиона долларов (свыше 91 миллиона рублей) доходов на реконструкцию собственного бассейна. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Питт подал иск на компанию Tenute del Mondo, усомнившись в том, что она действительно имеет права на долю, принадлежащую Джоли. В ответ Tenute del Mondo обвинила Питта в том, что он вместе со своей компанией Mondo Bongo использовал средства винодельни для финансирования личных проектов.

По словам представителей Tenute del Mondo, Питт потратил на свои нужды более миллиона долларов доходов от Chateau Miraval. Деньги пошли на ремонт бассейна, создание собственной студии звукозаписи, разработку линейки косметики и продвижение алкогольного бренда.

В Tenute del Mondo заявили, что это привело к значительным финансовым потерям компании.

Развод с Питтом обогатил Джоли на 100 миллионов долларов. Эта сумма сложилась из алиментов, подарков детям и выручки от продажи доли Джоли в винодельне Chateau Miraval French.

Суд Доходы Деньги Актеры Брэд Питт
15 мая 2024, 15:06
Турецкий таксист развел звезду «Уральских пельменей»
РИА «Новости»
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Звезда комедийного шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов и его супруга стали жертвами мошенничества со стороны таксиста во время отдыха в Турции. Об этом сообщила жена артиста в социальных сетях.

Ксения Соколова поделилась неприятным опытом во время поездки в Стамбул. Пара воспользовалась приложением для вызова такси и согласилась на стоимость в 400 турецких лир. Однако по прибытии водитель отменил заказ в приложении и включил собственный счетчик.

«Вез нас 4,5 километра двадцать минут. На наши вопросы говорил, что дорога перекрыта и придется объехать», - рассказала жена юмориста.

По окончанию поездки итоговая сумма оказалась значительно выше первоначальной. Соколовы решили не вступать в споры. Ксения отметила, что поездка состоялась поздно, и они не сразу поняли, что происходит.

Она предостерегла подписчиков от подобных инцидентов с такси в Турции и призвала их к бдительности.

Ранее депутат Виталий Милонов предложил оснастить российское такси тревожной кнопкой для связи с полицией. По его словам, водители часто становятся свидетелями или соучастниками правонарушений.

Отдых Турция Мошенничество Такси
15 мая 2024, 14:45
«Вышло за рамки». Юлианна Караулова назвала Евровидение конкурсом «на любителя»
РИА «Новости»
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Певица Юлианна Караулова заявила, что Евровидение стало конкурсом «на любителя». Об этом она рассказала в беседе с Teleprogramma.pro.

Артистка призналась, что не смотрела вторую часть песенного конкурса. Она считает, что шоу стало слишком политизированным и даже не захотела его обсуждать.

«Мне кажется, что это уже давно не песенный конкурс, и все это уже немного вышло за рамки. <…> Но, скажем так, конкурс на любителя», - заявила Караулова.

Телеведущая Ксения Бородина назвала Евровидение-2024 парадом фриков. Она уверена, что швейцарский музыкант Nemo одержал победу только благодаря своему неординарному внешнему виду.

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что политика стала ключевой проблемой Евровидения в 2024 году. Он считает, что у поклонников вскоре пропадет интерес к песенному конкурсу.

Евровидение Музыка конкурсы Шоу-бизнес
15 мая 2024, 13:29
«Жалкий вид». Сбежавший из России Назаров поразил фанатов своей худобой
Global Look Press
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Актер и телеведущий Дмитрий Назаров заметно изменился, сбросив лишний вес. В своем Instagram* он разместил видео, на котором читает басню собственного сочинения.

На кадрах 66-летний актер одет в желтую футболку, поверх которой накинул синюю кофту на молнии.

Поклонники отметили талант актера, но еще больше обратили внимание на его худобу. Пользователи под постом с роликом написали множество комментариев с пожеланием здоровья.

«Похудел как Дмитрий Юрьевич. Здоровья!», «Вы очень похудели. Здоровья вам большого и долгих лет жизни», «Дмитрий Юрьевич, берегите себя, пожалуйста», «Очень за вас переживаю. Вы сильный, но все-таки берегите себя», - отметили фанаты.

Однако некоторые пользователи не оценили преображение артиста.

«Что-то ужасный, жалкий вид», - заявил один из подписчиков.

С началом СВО артист и его супруга переехали во Францию. Недавно он пообщался с пранкерами из шоу «Сорян, это пранк», которым заявил, что построенная на Донбассе Аллея ангелов - это «фейк». После этих слов народный артист РСФСР Василий Ливанов назвал артиста «подлецом».

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Диеты Актеры
15 мая 2024, 12:56
Ксению Собчак сравнили с Мэрилин Монро после фото в черном платье с декольте
РИА «Новости»
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Журналистка и телеведущая Ксения Собчак поразила поклонников элегантным нарядом. Они даже сравнили звезду с актрисой Мэрилин Монро. Снимок она опубликовала в своих соцсетях.

На прошедшем мероприятии Рив Гош, где певца Диму Билана представили как новое лицо парфюмерного бренда JusBox, 42-летняя ведущая появилась в стильном образе, вдохновленном 60-ми годами прошлого века. Она надела черное макси-платье с декольте, которое гармонично дополнили серьги, золотой браслет, изящная сумочка и туфли на высоком каблуке. Образ завершили макияж с красной помадой и черными стрелками.

Поклонники остались в восторге от вида Собчак, осыпали ее комплиментами и сравнили с голливудской звездой.

«Очень красиво и нежно!», «Шикарная Ксения», «Мэрилин Монро просто», - написали журналистке подписчики.

На это светское мероприятие также пригласили Филиппа Киркорова, Яну Рудковскую, Ольгу Бузову и других звезд. Поп-король также поразил фанатов , появившись на публике седым.

Фото Ксения Собчак Шоу-бизнес

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