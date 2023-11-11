Брэд Питт появился с новой возлюбленной на светском мероприятии

Питт с новой пассией посетили 12-й ежегодный гала-концерт LACMA Art+Film в Лос-Анджелесе. После мероприятия они уехали вместе. Однако журналисты успели снять пару на улице.

«Они были очень любящими. Смеялись и шутили со всеми вокруг. Казалось, что они хорошо проводят время», - указали в публикации.

Слухи о романе Брэда Питта и Инес де Рамон появились еще в ноябре 2022 года. Пару заметили на концерте группы U2 Боно в Лос-Анджелесе, затем они появились на премьере фильма «Вавилон». Новая возлюбленная актера является фитнес-тренером и дизайнером ювелирных украшений.

В голливудской компании девушка оказалась благодаря браку со звездой сериала «Дневники вампира» Полом Уэсли.

Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в домашнем насилии. По ее словам, из-за действий бывшего супруга пострадали их общие дети.