11 ноября 2023, 13:23

Брэд Питт появился с новой возлюбленной на светском мероприятии

РИА «Новости»
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Голливудский актер Брэд Питт вышел в свет с новой возлюбленной. Избранницей звезды стала 30-летняя ювелир Инес де Рамон, сообщил журнал People.

Питт с новой пассией посетили 12-й ежегодный гала-концерт LACMA Art+Film в Лос-Анджелесе. После мероприятия они уехали вместе. Однако журналисты успели снять пару на улице.

«Они были очень любящими. Смеялись и шутили со всеми вокруг. Казалось, что они хорошо проводят время», - указали в публикации.

Слухи о романе Брэда Питта и Инес де Рамон появились еще в ноябре 2022 года. Пару заметили на концерте группы U2 Боно в Лос-Анджелесе, затем они появились на премьере фильма «Вавилон». Новая возлюбленная актера является фитнес-тренером и дизайнером ювелирных украшений.

В голливудской компании девушка оказалась благодаря браку со звездой сериала «Дневники вампира» Полом Уэсли.

Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в домашнем насилии. По ее словам, из-за действий бывшего супруга пострадали их общие дети.

США Актеры Брэд Питт
11 ноября 2023, 09:45
Продюсер опроверг слухи о гонораре Пугачевой в 500 тысяч долларов
РИА «Новости»
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Организатор концертов Сергей Лавров заявил, что информация о якобы возвращении Аллы Пугачевой на сцену на 500 тысяч долларов является фейковой. Его слова привело издание News.ru.

«Про возвращение Пугачевой на сцену за 500 тысяч долларов - сплетня, которую запустили промоутеры. Алла Борисовна никогда не озвучивала свои гонорары», - заявил Лавров.

Продюсер не исключил, что Пугачева вернется к выступлениям в России, но только на собственных условиях.

«Она не иностранный агент и может спокойно работать в России, давать концерты. Если вдруг завтра она сообщит о выступлении в Кремле, то билеты раскупят. Это легенда, на ее песнях выросли несколько поколений», - добавил он.

Ранее появилась информация, что в случае выхода на сцену в период новогодних праздников Пугачева заработает 500 тысяч долларов. При этом в сумму не входят проживание, проезд и остальные пункты райдера.

Россия Музыка Алла Пугачева
11 ноября 2023, 04:02
Креативный директор Moschino Дэвид Ренни умер в 46 лет
Соцсети
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Креативный директор бренда модной одежды Moschino Дэвид Ренни ушел из жизни в результате сердечного приступа в возрасте 46 лет. Информация об этом появилась в социальных сетях компании.

«Нет слов, чтобы описать боль, которую мы испытываем в это драматическое время. Дэвид присоединился к нам всего несколько дней назад, когда внезапная болезнь забрала его слишком рано», - заявил исполнительный председатель правления группы компаний Aeffe Массимо Ферретти.

В компании отметили, что Ренни начал работу с брендом Moschino с энтузиазмом и оптимизмом. Теперь руководство компании попытается продолжить и реализовать его идеи.

Дэвид Ренни умер всего через 10 дней после прихода в компанию Moschino. Свою первую коллекцию дизайнер должен был показать в феврале 2024 года. До этого он на протяжении 20 лет работал с брендом Gucci.

Мода
11 ноября 2023, 02:49
Shaman спел гимн и встал на колено на концерте в Челябинске
РИА «Новости»
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Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, встал на колено перед зрителями во время концерта на Русском экономическом форуме в Челябинске. Об этом сообщила газета «Комсомольская правда».

По информации издания, Shaman завершил свое выступление исполнением российского гимна, который ему подпевал весь зал. После этого певец поклонился и встал на колено.

«Вы исполнили мою самую заветную мечту. Именно вы сделали меня самым счастливым человеком на этом свете», - поблагодарил Shaman зрителей.

Во время концерта в Санкт-Петербурге в честь Дня народного единства Shaman нажал символическую красную кнопку в «ядерном» чемоданчике под звуки песни «Я русский!» После этого за спиной певца раздался взрыв салюта. Не все зрители сочли такой перфоманс уместным.

Ранее стало известно, что певца заподозрили в плагиате. Сайт «Диссернет» проанализировал диплом артиста и пришел к выводу, что больше половины работы Shaman списал из интернета.

Концерты Музыка
11 ноября 2023, 02:42
«Ни слова против СВО». Группа Zero People снова извинилась после срыва концерта в Петербурге
YouTube
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Участники группы Zero People после сорванного концерта записали новое видеообращение. В нем они заявили, что являются патриотами России. Ролик с извинениями появился в распоряжении «360».

Музыканты второй раз за сутки обратились к поклонникам после отмены концерта Zero People в Санкт-Петербурге. Вечером 9 ноября их выступление прервал ОМОН. Вероятно, силовики провели проверку после обращения общественников признать основателя группы Zero People Александра Красовицкого иноагентом.

«На наших концертах и в наших песнях нет ни одного слова против СВО, ни одного слова в поддержку Украины. Мы с уважением относимся к руководству нашей страны и безусловно являемся патриотами России», - заявил вокалист.

Аналогичное заявление сделал и клавишник Александр Заранкин. Он отметил, на что на концерте никто не планировал выступать с антироссийскими или проукраинскими лозунгами.

«Я патриот своей страны и с уважением отношусь к руководству Российской Федерации», - добавил он.

Выступление коллектива должно было состояться вечером 9 ноября в клубе «Космонавт», однако буквально перед началом выступления в зале появились сотрудники ОМОН. Они проверили документы у зрителей, после чего отправили их по домам.

Санкт-Петербург Концерты Музыка

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