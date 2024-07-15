Брат гонщика Михаэля Шумахера совершил каминг-аут

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В социальной сети младший брат прославленного гонщика Михаэля Шумахера опубликовал фотографию, на которой стоит в обнимку с возлюбленным.

«Самое прекрасное в жизни - это когда рядом правильный партнер, с которым можно поделиться всем», - подписал снимок бывший спортсмен.

За несколько часов публикация собрала более 300 тысяч лайков. Ранее Ральф Шумахер всячески отрицал слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Я такой же гей, как Дунай - остров», - отвечал он журналистам.

В качестве доказательства спортсмен приводил свой брак с бывшей моделью Корой Бринкманн и сына Дэвида. Семья распалась в феврале 2015 года.

В начале июля полиция Германии задержала четырех подозреваемых в шантаже семьи семикратного чемпиона мира в классе «Формула-1» Михаэля Шумахера. Вымогатели требовали 15 миллионов евро за отказ от публикации приватных фотографий.

Одним из участников группы шантажистов оказался бывший сотрудник службы безопасности прославленного спортсмена, который получил доступ к снимкам семьи.

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