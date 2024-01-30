«Брал кредиты». Продюсер рассказал о финансовых проблемах Киркорова

Причисленным к иноагентам россиянам не повезло за границей. «Би-2» и Максиму Галкину* дали от ворот поворот вместо концертов в Таиланде и Индонезии, Моргенштерна* вообще отказались пускать в Дубай, даже купленная недвижимость не помогла. Упрекать Россию бесполезно: практически все пострадавшие добились этого сами, нагло нарушая законы.

Иноагентов выставили за дверь Многих артистов, которые покинули Россию, стали преследовать неприятности. Недавно рэперу и по совместительству иноагенту Алишеру Моргенштерну* запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты. Исполнитель узнал, что не сможет попасть в Дубай перед посадкой на самолет в Таиланде.

Группе «Би-2» (ее солист Егор Бортник*, он же Лева, также иноагент) повезло меньше: их полным составом арестовали после концерта в Пхукете и отправили в центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке. Музыкантов ждет штраф, депортация и пятилетний запрет посещать Таиланд.

Еще один пострадавший - иноагент Максим Галкин *. Его не пустили в Индонезию, где юморист собирался давать концерт. Впрочем, артисту не привыкать: ранее «смешные» высказывания уже стоили ему и Андрею Данилко, который выступал в образе Верки Сердючки, штрафов в Дубае за разжигание межнационального конфликта.

* Признаны иностранными агентами на территории России.

Группа «Би-2» тоже решила обойти законы. Музыканты прибыли в Таиланд по туристической визе, но отыграли в ночном клубе Illuzion. Поскольку выступили они не искусства ради, а за деньги, полиция попросила у коллектива показать специальное разрешение на работу. Его, как уже понятно, не оказалось.

Но официальная версия, разумеется, куда более красивая - «некорректно оформленные организаторами документы». Вернуть в Россию солистов «Би-2» не получится: они въезжали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии, туда их и выдворят. А вот другие членов коллектива с российскими документами могут депортировать на родину.

Внимание к деталям Практически все иноагенты склонны винить в своих неприятностях «руку Москвы». При этом они совершенно забывают, что некоторые из них сами, абсолютно самостоятельно обманывали государства, где собрались подзаработать. Или нарушали его законы. Тот же Галкин* получал отказы именно из-за неприемлемых политических высказываний.

Что касается Моргенштерна*, то его в ОАЭ не единожды штрафовали за курение и мат на сцене, пьяные тусовки и превышение допустимого количества публики на концертах. Видимо, терпение кончилось, когда он открыто, под запись видеокамеры, потешался над властями Эмиратов и рассказывал, что обвести их вокруг пальца - раз плюнуть.

Скандалисты никому не нужны Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в разговоре с «360» отметил, что большинство стран, которые негативно реагируют на артистов-иноагентов, дружественны России. Им нет смысла ввязываться в политические скандалы, которые могут устроить гости, сделав какие-то заявления.

Дальнейший путь иноагентов с громкими именами наверняка будет сложным: в мире все меньше площадок для их выступлений, все меньше кого-то интересует их творчество, добавил продюсер. А все это непременно приведет к падению доходов, ведь популярность, а следовательно, и рейтинг будут стремительно падать.

Есть и другие ловкачи. Недавно писательница Елена Чудинова рассказала о бизнесе, который затеяли карикатурист-бизнесмен Андрей Бильжо и писатель-сатирик Виктор Шендерович*. Они предлагали «авторские экскурсии»: один - по Венеции, другой - по Риму. Последняя, например, стоит более четырех тысяч евро за пять дней прогулок.

Главная особенность этих походов: они незаконны. Для того, чтобы водить туристов за деньги, нужно получить лицензию, заплатить налог. Делать этого борцы за все хорошее не стали, поэтому просто избегают оживленных мест, чтобы не обнаружить себя и не нарваться на чувствительный штраф.