Брак Дженнифер Лопес и Бена Аффлека начал трещать по швам

«Медовый месяц определенно закончился. Ощущение такое: если они хотят остаться в браке, им обоим необходимо внести некоторые коррективы в свое поведение», - процитировало издание собеседника.

По его словам, супруги сейчас вдали друг от друга. Аффлек снимается в Лос-Анджелесе, а певица проводит время в Нью-Йорке. С момента свадьбы они так надолго никогда не расставались, и это не лучшим образом отражается на взаимоотношениях.

Собеседник издания также отметил, что Аффлек счастлив от погружения в работу, а Лопес становится все более и более «нуждающейся».

«Она хочет от него постоянного подтверждения того, что ее любят и обожают. Но сейчас она этого не получает, и Бен становится оборонительным и угрюмым». - сказал источник.

Недавно киноплатформа Netflix опубликовала тизер фантастической ленты «Атлас» с Дженнифер Лопес в главной роли. Сюжет фильма разворачивается вокруг женщины по имени Атлас, борющейся с ИИ за спасение человечества.