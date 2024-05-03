Боярскую обязали выплатить долг за квартиру в Москве

В суд обратилась московская управляющая компания «Жилищник района Хорошево-Мневники» с требованием к Боярской и Матвееву оплатить задолженность по коммунальным услугам в размере 26 тысяч рублей. Мировой судья встал на сторону УК и обязал пару закрыть долги.

По данным Telegram-канала Mash , актеры не оплачивали свет, воду и газ с апреля по июнь 2023 года.

Предположительно, долг накопился из-за того, что звездная чета редко посещает Москву, так как на постоянной основе проживает в Санкт-Петербурге. Журналисты уточнили, что накануне Боярская и Матвеев полностью рассчитались за ЖКХ.

Ранее московской УК пришлось взыскать через суд деньги за «коммуналку» с актера Семена Трескунова*. Он накопил долгов более чем на 10 тысяч рублей.

* Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.