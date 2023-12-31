31 декабря 2023, 20:03

Боярский вернулся на сцену после инфаркта

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Актер Михаил Боярский появился на сцене театра имени Ленсовета после перенесенного инфаркта. Как сообщил Пятый канал, зрители увидели своего любимца в постановке «В этом милом старом доме». Публика встречала артиста громкими овациями.

Незадолго до выхода Боярского на сцену появились новости о повторной госпитализации артиста. До этого актер уже попадал в больницу с инфарктом , поэтому поклонники забили тревогу. Пошли слухи, что Боярского срочно увезли в больницу в Петербурге из-за проблем с сердцем.

Супруга актера Лариса Луппиан успокоила публику. Она опровергла слухи о госпитализации мужа и пояснила, что тот проходил плановое медицинское обследование. В Театре Ленсовета «360» ответили, что с Боярским все в порядке.

Михаил Боярский - советский и российский актер театра и кино, певец, музыкант. Народному артисту недавно исполнилось 74 года, но он до сих пор продолжает играть на сцене и радовать публику. За время творческой карьеры Боярский исполнил множество ролей как на театральной сцене, так и в кино. Но одна из самых знаменитых - Д’Артаньян в музыкальном приключенческом телефильме по роману Александра Дюма-отца «Три мушкетера».

Актер Михаил Боярский появился на сцене театра имени Ленсовета после перенесенного инфаркта. Как сообщил Пятый канал , зрители увидели своего любимца в постановке «В этом милом старом доме». Публика встречала артиста громкими овациями.

Больницы Кино Театры Актеры Михаил Боярский
31 декабря 2023, 17:47
«Уже вырезали». Симоньян рассказала о судьбе участников «голой» вечеринки
РИА «Новости»
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Участников «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой вырезали из новогодних шоу на телевидении, подтвердила глава RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале. Она отметила, что записи проходили еще месяц назад.

«Для тех, кто интересовался, вырежут ли участников злосчастной вечеринки на федеральных каналах. Уже вырезали. Каналы записывали новогодние шоу, как всегда, еще месяц назад, когда ничто, как говорится, не предвещало», - рассказала журналистка.

По ее словам, Первый канал и «Россия 1» вынуждены были перекроить свои «огоньки», по секундам вырезав певицу Лолиту Милявскую и ее коллегу Филиппа Киркорова. На ТНТ пересняли целый фрагмент кино. На НТВ тоже сократили количество кадров с этими двумя исполнителями. Поскольку знаменитости ведут финалы двух шоу, вырезать их совсем не могли, а не выпускать финал в эфир или переснять его посчитали «болезненным» для участников конкурса. В итоге Киркоров и Лолита остались в шоу «в максимально усеченном виде».

«Кто годами возмущался, что у нас не слышат глас народа, может убедиться, что это не так», - заметила Симоньян.

Она призвала участников скандальной вечеринки искупить вину деньгами - помочь ей закрыть «83 заявки от подразделений». Глава RT представила реквизиты главного продюсера русской редакции канала.

Ранее стало известно, что Филиппу Киркорову нашли замену в фильме «Иван Васильевич меняет все». Отменяются выступления Анны Asti , Лолиты и других исполнителей.

Первый канал Анастасия Ивлеева
31 декабря 2023, 03:07
Собчак проговорилась о потери трех корпоративов после «голой вечеринки»
РИА «Новости»
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Ксения Собчак показала поклонникам фото новогодней елки, а в подписи к фото призналась, что потеряла три корпоратива из-за участия в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой. Фотографию журналистка разместила в Telegram-канале.

«Наряжали всей семьей. У меня отменилось три корпоратива по понятным причинам. Зато Платон счастлив - мы дома, за окном снег, а в доме радость», - подписала Собчак фотографию с новогодней елкой.

Блогер отметила, что сосульки - главный тренд года.

Вечеринку у Ивлеевой Собчак назвала «глупой случайностью». Участники «голой вечеринки» не хотели никого обидеть своим внешним видом. Журналистка извинилась за свой внешний вид.

Ночной клуб «Мутабор» после вечеринки Ивлеевой временно закрыли. Роспотребнадзор обнаружил нарушения правил розничной торговли алкоголем и санитарных норм.

Фото Ксения Собчак Блогеры Анастасия Ивлеева
31 декабря 2023, 02:14
Умер актер из «Пятой стражи» Максимилиан Потемкин
Freepik
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Российский актер театра и кино, основатель театра-студии «Верба» Максимилиан Потемкин умер на 50-м году жизни. Об этом коллектив студии сообщил в социальной сети «ВКонтакте».

«К сожалению, новогодние праздники омрачились для нашего коллектива печальным событием. Ушел из жизни основатель нашего театра, замечательный актер, поэт, педагог, наш добрый друг Максимилиан Потемкин», - сказано в некрологе.

Коллектив студии выразил соболезнования родным и близким актера. Причину смерти артиста в некрологе не указали.

Актер снимался в сериалах «Пятая стража», «Москва. Три вокзала», «Сын ворона», «Свидетели», играл роль в документальной картине «Русские жены великих людей».

Ранее стало известно о смерти британского актера Тома Уилкинсона. Он известен по ролям в картинах «Отель „Гранд Будапешт“», «Одинокий рейнджер», «Рок-н-рольщик», «Влюбленный Шекспир».

Сериалы Кино Картины Театры Актеры
30 декабря 2023, 17:36
Клуб «Мутабор» решил отсудить у Ивлеевой десятки миллионов рублей
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Руководство клуба «Мутабор» запланировало подать иск к блогеру Анастасии Ивлеевой. Причиной обращения в суд стало то, что ведущая своей «голой» вечеринкой испортила репутацию концертной площадки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Клуб хочет взыскать с Ивлеевой 70 миллионов рублей. По данным издания, девушка заплатила администрации за проведение скандальной вечеринки три миллиона рублей.

По договору знаменитость гарантировала, что не будет нарушать законодательство РФ, а также не станет использовать ненормативную лексику. В документе также говорилось о ее ответственности за отсутствие провокаций и других действий, направленных на дискредитацию заведения.

В администрации не ожидали, что вечеринка обернется грандиозным скандалом. По словам руководства концертной площадки, мероприятие Ивлеевой сильно ударило по репутации заведения, которое закрыли и опечатали.

Ранее Лефортовский суд Москвы оштрафовал блогер на 100 тысяч рублей из-за «голой» вечеринки. В мероприятии усмотрели несколько нарушений правопорядка.

Суд Скандалы Анастасия Ивлеева

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