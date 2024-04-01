01 апреля 2024, 14:18

Бородина рассказала, что ей запрещали говорить с Собчак в «Доме-2»

РИА «Новости»
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Бывшая ведущая популярного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина рассказала, что во время сотрудничества с Ксенией Собчак ей иногда не разрешали высказываться вместе с ней в кадре. Она поделилась этим на YouTube-канале «Дерзкая готовка».

Бородина отметила, что работа в таких условиях была для нее сложной из-за необходимости адаптироваться к стилю ведения коллеги. Она почувствовала облегчение после того, как Собчак покинула проект.

«Я как будто задышала и раскрылась, и мне стало полегче, потому что мне прям запрещено было говорить в кадре порой», - рассказала она.

В декабре 2023 года Бородина объявила о своем уходе из «Дома-2», заявив, что для нее настало время искать новые горизонты и двигаться вперед.

Она также призналась, что прилагает много усилий для поддержания внешнего вида. Недавно телеведущая поделилась видео с фотосессии в откровенном кружевном боди.

Ксения Собчак Видео Работа Шоу Дом-2
01 апреля 2024, 14:31
Умерла звезда сериала «Бэтмен» Барбара Раш
Global Look Press
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Актриса Барбара Раш скончалась на 98-м году жизни. Об этом сообщила дочь актрисы, которая работает корреспондентом портала Fox News.

Барбара Раш умерла 31 марта. Причина смерти актрисы не известна.

«Моя потрясающая мама тихо ушла сегодня вечером в 5:28», - сказала дочь артистки.

В эти дни католики отмечают Пасху. По словам дочери Раш, этот праздник всегда был у ее матери любимым. Теперь он будет иметь для их семьи особое значение.

Барбара Раш получила Золотой глобус за роли в фильмах «Оно пришло из космоса» и «Пейтон Плейс». За свою карьеру она снялась во множестве телесериалов и фильмов - таких как «Голдберги», «Все мои дети», «Седьмые небеса», «Молодые филадельфийцы» и «Больше чем жизнь». Зрителям особенно запомнился ее персонаж по имени Нора Клавикл в культовом сериале «Бэтмен» 1968 года.

Сериалы Кино Актеры
01 апреля 2024, 13:17
«Уже дома на лечении». Супруга Мадянова рассказала о состоянии актера после обнаружения рака
РИА «Новости»
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Актер Роман Мадянов борется с онкологией. Супруга артиста Наталья в беседе с «Московским комсомольцем» рассказала о его здоровье.

«Мы не любим об этом распространяться, но сейчас Роман уже дома на лечении, чувствует себя нормально», - отметила она.

По словам Мадяновой, несмотря на заболевание, актер продолжает работать, участвовать в спектаклях и сниматься в фильмах. Она уточнила, что в ближайшем будущем супруг получит новые роли в кино.

Ранее у 61-летнего актера Романа Мадянова выявили злокачественное новообразование легкого и верхней доли бронхов. Для предотвращения болезни артисту назначили курс противоопухолевого лечения. Врачи обнаружили у актера также кисты в печени, селезенке и почках. Его выписали из больницы и порекомендовали наблюдаться по месту жительства.

Болезни Кино Актеры Онкология
01 апреля 2024, 13:09
Юрий Антонов едва не лишился слуха из-за ошибки звукорежиссера
РИА «Новости»
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Певец Юрий Антонов едва не лишился слуха на собственном концерте из-за ошибки звукорежиссера. Об этом 79-летний артист рассказал в шоу «Ты не поверишь!»

«У меня сегодня были проблемы на сцене. Первая песня началась с того, что я сразу чуть не оглох», - заявил певец журналистам.

Во время выступления 79-летнего певца звуковая волна от слишком громко включенной акустической системы едва не выбросила его на зрителей. Несмотря на неожиданный сбой, Антонов продолжил петь, надеясь на скорейшее устранение неполадки. Однако вместо этого звук стал еще громче.

Певец был возмущен непрофессионализмом звукорежиссера. По его словам, за 50-летнюю карьеру он столкнулся с таким впервые.

Проблемы со слухом беспокоят народного артиста уже более десяти лет. На одно ухо он уже практически оглох.

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что возрастные звезды могут вскоре завершить музыкальную карьеру. Например, Антонов сейчас лишь изредка мелькает на светских мероприятиях, предпочитая держаться подальше от публичности.

Концерты Шоу-бизнес
01 апреля 2024, 12:52
Вассерман объяснил, почему Пугачева отреклась от россиян
Global Look Press
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Певица Алла Пугачева более двух лет живет за рубежом. В последнее время она стала негативно высказываться в адрес россиян и страны. Причины ее поведения объяснил в беседе с «Московским комсомольцем» известный публицист и эрудит, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Это происходит потому, что с возрастом Пугачева утратила значительную часть способностей, позволявших ей на этом народе зарабатывать», - сказал он.

По словам Вассермана, лишившись заработка, певица начала пренебрежительно относиться к россиянам, тем самым калеча саму себя.

Депутат считает, что не стоит обращать внимание на слова Пугачевой, так как резкие заявления певица, как и другие ее коллеги, делает специально.

«Задача актера в принципе - вызывать эмоции любыми способами. Это его работа. Поэтому то, что говорят артисты, по большей части отражает не их собственное мнение по конкретному вопросу. Это отражает их мнение о том, как можно, опираясь на этот вопрос, вызвать у как можно большей части аудитории разные эмоции», - отметил эрудит.

Он добавил, что после теракта в «Крокусе» Пугачевой для самой себя необходимо было выразить слова соболезнования. Так она смогла бы вернуться в общество, от которого она сейчас пытается отречься.

Ранее представители Генпрокуратуры России отправили в Минюст запрос о присвоении статуса иноагента певице. Сейчас артистку проверяют.

Алла Пугачева Шоу-бизнес

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