06 февраля 2024, 10:28

Бориса Акунина заочно арестовали в Москве

РИА «Новости»
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В Москве заочно арестовали на два месяца писателя Григория Чхартишвили*, который печатался под псевдонимом Борис Акунин*. Его обвинили в публичном распространении фейков об армии и призывах к терроризму, сообщили суды общей юрисдикции.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы Чхартишвили Григорию Шалвовичу* заочно избран арест на срок два месяца», - сообщила пресс-служба.

Срок ареста начнут отсчитывать с момента экстрадиции или задержания. Борис Акунин* стал фигурантом уголовного дела по двум статьям - 205.2 УК России «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» и 207.3 УК России «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации».

Писателя внесли в реестр причастных к террористической или экстремистской деятельности , признали иноагентом и объявили в международный розыск. Издательство «АСТ» приостановило выпуск его книг , а в сотрудничавшим с ним издательском доме «Захаров» прошли обыски. Борис Акунин* в разговоре с пранкерами отказался осуждать атаки украинской армии на регионы России.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Уголовное дело Суд Аресты Борис Акунин Иноагенты Писатели
06 февраля 2024, 05:08
НТВ перенес премьеру шоу «Маски» с Киркоровым из-за «голой» вечеринки Ивлеевой
РИА «Новости»
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Телеканал НТВ решил перенести премьеру пятого сезона шоу «Маска» на 18 февраля. Канал запустил промо на сайте с новой датой после скандальной «голой» вечеринки от блогера Анастасии Ивлеевой, на которой побывал певец Филипп Киркоров, снимавшийся в шоу.

Еще неделю назад НТВ сообщил, что зрители смогут посмотреть новый сезон 11 февраля. За несколько дней до этой даты на сайте канала появился анонс с этим числом. Потом промо убрали, а позже выложили новый рекламный снимок с измененным днем.

Ранее агент Димы Билана заявил, что российские знаменитости, которые участвовали в «голой» вечеринке, вернутся на сцену этой весной. По его словам, рэпер Джиган собирается выступить в московском клубе «Заварка» 8 марта. В конце этого же месяца концерты начнутся у вокалистки Лолиты Милявской. Билеты на шоу будут стоить от двух тысяч рублей.

Скандалы Филипп Киркоров Концерты Премьеры Ток-шоу
06 февраля 2024, 04:14
Стало известно об отмене мартовских концертов Орбакайте в России
РИА «Новости»
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Гастрольный тур певицы Кристины Орбакайте, который звезда планировала устроить в марте по городам Сибири, отменили. Об этом заявил организатор концертов Оганнес Тухманян в беседе с РИА «Новости».

«Весь маршрут снялся <…> Нет у нас возможности сейчас провести эти концерты. Мы их проведем в ближайшем будущем. Может, в течение года, может, через год», - заявил он.

Администрация Владивостока не стала отменять концерт певицы. Как отметили власти города, судьба мероприятия ляжет на плечи самих фанатов, которые спокойно могут не пойти на выступление артистки. В мэрии объяснили, что Орбакайте не включали в список иноагентов, а ее репертуар не нарушает законодательства. Билеты на концерт можно приобрести онлайн.

Мероприятие должно пройти 19 марта. Один из пользователей Сети попросил отменить его, а другой юзер назвал вокалистку «предательницей».

Фанаты Концерты Россия Сибирь
06 февраля 2024, 04:01
Поклонница Баскова предложила певцу зачать ребенка за деньги
РИА «Новости»
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Певец Николай Басков заявил, что ему предлагали деньги за интимную близость. Об этом он сообщил на передаче «Ты не поверишь» на НТВ.

По его словам, такое предложение он получил от одной богатой поклонницы. Она хотела зачать ребенка от звезды. Женщина сильно «прессовала» артиста, но тот отказывался, аргументировав это тем, что ему с «брюнетками не очень». Фанатка обещала перекраситься. По мнению Баскова, подобное поведение с ее стороны было помешательством.

Ранее развлекательный телеканал «Точка ТВ» оштрафовали на один миллион рублей за пропаганду ЛГБТ* в клипе Баскова. Дело оформили еще в октябре прошлого года. Летом телеканал показал клип в эфире, но не поставил маркировку «18 ».

В постановлении отметили, что артиста на кадрах окружают свиты мужского пола, а сюжет развития отношений лирического героя с другим парнем происходит в атмосфере «гедонизма и разврата».

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

Женщины Россия Деньги
06 февраля 2024, 01:17
«Русским надо услышать в песни душу». Джей Мар рассказал о музыкальных предпочтениях в России
Телеканал «360»
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В России любят русскую музыку, которая трогает за душу. Внутренний дух определяет музыкальный вкус в современном мире, об этом ведущей Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей» на телеканале «360» рассказал российский артист и музыкант Джей Мар.

На вопрос Маруси, почему в России так плохо финансируют молодых исполнителей, Мар ответил, что у крупных лейблов отбором занимаются люди без вкуса, которые не понимают, кто «выстрелит».

Музыкант считает, что музыкальный бизнес в РФ построен на людях, которые не должны иметь никакого отношения к музыке. Они отбирают исполнителей по своему вкусовому предпочтению, «непонятному и несформированному», считает Мар. При этом огромное количество молодых и классных музыкантов могли бы способствовать развитию отрасли.

При этом не так важно, насколько хорошо человек поет. Это может быть смонтированная композиция «на полушепоте», но если она передает эмоцию, то исполнитель становится «чем-то», уверен музыкант.

«От спроса появляется предложение. Поэтому у нас много странной музыки танцевально-коленной <…> с русско-народной ноткой и повторяющимся мотивом», - отметил собеседник Маруси.

Джей Мар в беседе с ведущей «360» также рассказал о начале своей карьеры и популярности, а также высказал мнение о творчестве уехавших из России артистов.

Песни Россия Музыка Бизнес

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