Бориса Акунина заочно арестовали в Москве

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы Чхартишвили Григорию Шалвовичу* заочно избран арест на срок два месяца», - сообщила пресс-служба.

Срок ареста начнут отсчитывать с момента экстрадиции или задержания. Борис Акунин* стал фигурантом уголовного дела по двум статьям - 205.2 УК России «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» и 207.3 УК России «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации».

Писателя внесли в реестр причастных к террористической или экстремистской деятельности , признали иноагентом и объявили в международный розыск. Издательство «АСТ» приостановило выпуск его книг , а в сотрудничавшим с ним издательском доме «Захаров» прошли обыски. Борис Акунин* в разговоре с пранкерами отказался осуждать атаки украинской армии на регионы России.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.