26 декабря 2024, 11:50

Борис Щербаков отказался от кардиостимулятора, несмотря на требования врачей

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Актер Борис Щербаков отказывается от кардиостимулятора, несмотря на настояние врачей, которые нашли у него нарушения сердечного ритма. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Кроме того, у артиста обнаружили проблемы с позвоночником, добавил источник канала.

Щербаков попал в больницу 5 декабря. Он упал на лестнице и получил перелом лицевой кости и сотрясение мозга. В больнице ему пришлось встретить и юбилей - 11 декабря ему исполнилось 75 лет. Однако на днях артиста выписали.

Также в интернете тиражировалась информация, что актер якобы заболел пневмонией, однако его сын Василий опроверг это и заявил, что у отца не было проблем со здоровьем, кроме тех, что он получил при падении.

Щербаков - народный артист России. На его счету более 200 ролей в кино. Кроме того, он ведет программы на телевидении.

Врачи Россия Актеры
26 декабря 2024, 11:43
«Страну развалила не я». Роднина – о претензиях по поводу гражданства США у дочери
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Ирина Роднина рассказала, что ее не задевают претензии по поводу гражданства США у дочери Алены Миньковской. Об этом сообщил Sport24.

«Меня это не задевает, потому что страну развалила не я. Страны не стало, когда я работала в США по контракту. Как правило, у ребенка, кроме матери, есть еще и отец. И каждый из родителей принимает участие в жизни», - сказала Роднина.

В четырехлетнем возрасте Миньковская вместе с родителями - Ириной Родниной и Леонидом Миньковским, кинопродюсером и бизнесменом, который эмигрировал в США, - покинула СССР.

В мае 2022 года дочь Родниной дала резонансное интервью, в котором сказала, что в России очень страшно говорить правду. Также ей было обидно, что на мать наложили санкции.

Ранее Роднина провела личный прием жителей Химком. Вместе с местными депутатами и представителями управления жилищно-коммунального хозяйства она рассмотрела обращения заявителей и ответила на интересующие их вопросы.

США Дети
26 декабря 2024, 05:04
«Красивые истории заканчиваются». Елена Перминова рассталась с миллиардером Лебедевым
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Модель Елена Перминова рассказала, что рассталась с бывшим совладельцем Национальной резервной корпорации (НРК) и бывшим банкиром Александром Лебедевым. Об этом она написала в соцсети Instagram*.

Перминова и Лебедев не были в браке, но жили вместе в течение последних 19 лет. И несмотря на то, что они трижды расставались, за это время у пары появилось четверо детей.

«Даже самые красивые истории заканчиваются. Очень много доброго и хорошего. Но главное, четверо наших прекрасных детей. Лучшего отца для них и быть не могло», - рассказала Перминова.

Она также написала, что благодарна за прожитые вместе годы, но теперь каждый из них пойдет своим путем.

Ранее бывшая жена погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы певица Анна Седокова спустя неделю молчания опубликовала пост в социальных сетях. Она призналась, что очень переживает из-за гибели бывшего мужа.

Модели Дети Соцсети Громкие разводы История Брак
25 декабря 2024, 12:55
Тело бывшего мужа Седоковой доставили в Латвию
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Тело Яниса Тиммы, известного баскетболиста, доставили в Латвию. Об этом рассказала его сестра Лелде Жандецка в  Instagram*.

«Благодарим всех за поддержку. Прощание с Янисом состоится в Рижском крематории 27 декабря в 15:00», - написала Жандецка.

Ранее представитель Седоковой сообщила РИА «Новости», что певица возьмет на себя расходы на транспортировку тела и организацию похорон спортсмена. В социальных сетях команды Alikson Team, за которую выступал Тимма, также появилось заявление о том, что клуб вместе с Седоковой организует и оплатит транспортировку и похороны.

Однако позже друг латвийского баскетболиста, бизнесмен Мартиньш Лаува, сообщил, что бывшая супруга Тиммы ничего не оплачивала.

Тело 32-летнего Яниса Тиммы нашли утром 17 декабря в Москве. За неделю до этого суд расторг брак баскетболиста с певицей Седоковой, который длился четыре года. Перед смертью Тимма одолжил у артистки миллион рублей. Он также просил ее не разводиться и попытаться начать все сначала.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Латвия Анна Седокова
25 декабря 2024, 12:22
Актриса Наталья Фатеева в 90 лет получает крошечную пенсию при огромном стаже
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Знаменитая советская актриса Наталья Фатеева живет на пенсию в размере 36 тысяч рублей. Об этом она заявила в беседе с сайтом mk.ru.

Артистка отметила, что ее пенсионные выплаты давно не пересматривали.

«Я получаю пенсию 36 тысяч рублей, которую не пересматривают <…> Если бы не мэр [Москвы Сергей] Собянин, который добавил народным и заслуженным артистам 30 тысяч, и [режиссер Никита] Михалков, который добавил нам 20 тысяч, это была бы катастрофа», - сказала артистка добавив, что ее рабочий стаж - 71 год.

Звезде исполнилось 90 лет 23 декабря. Она отметила, что не очень рада такому возрасту и не понимает, зачем отмечать эту дату.

Ранее Народный артист России Григорий Лепс заявил, что ему достаточно 100 миллионов рублей в год, чтобы хорошо жить на пенсии. Он отметил, что в эту сумму не включены траты на медицинские обследования. Певец признался, что мечтает построить «небольшой домик из сруба».

Пенсия Катастрофы Рубль Выплаты в России Режиссер Россия Сергей Собянин Никита Михалков Москва Артисты

Новости по теме