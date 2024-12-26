Борис Щербаков отказался от кардиостимулятора, несмотря на требования врачей

Кроме того, у артиста обнаружили проблемы с позвоночником, добавил источник канала.

Щербаков попал в больницу 5 декабря. Он упал на лестнице и получил перелом лицевой кости и сотрясение мозга. В больнице ему пришлось встретить и юбилей - 11 декабря ему исполнилось 75 лет. Однако на днях артиста выписали.

Также в интернете тиражировалась информация, что актер якобы заболел пневмонией, однако его сын Василий опроверг это и заявил, что у отца не было проблем со здоровьем, кроме тех, что он получил при падении.

Щербаков - народный артист России. На его счету более 200 ролей в кино. Кроме того, он ведет программы на телевидении.