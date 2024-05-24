«Боня в перьях». Собчак высмеяла «страусиный» наряд телеведущей в Каннах

Однако в этот вечер Собчак надела наряд за два миллиона рублей. Она выбрала черный брючный костюм модного дома Schiaparelli.

На главную вечеринку Каннского кинофестиваля amfAR Cinema Against AIDS Боня надела длинное платье в пол нежно-розового цвета с прозрачным корсетом, украшенным стразами. Рукава и юбка были сделаны из перьев. Увидев бывшую коллегу, Собчак не удержалась от едкого замечания.

«Какой вечер без Бони в перьях», - прокомментировала журналистка.

Сама Собчак тоже подверглась критике после премьеры фильма «Партенопа». Она надела на показ коричневое платье Loewe. Пользователи Сети сравнили наряд журналистки с подушкой для иголок.