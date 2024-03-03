Бондарчук ответил критикам фильма «Сто лет тому вперед»

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Фильм «Сто лет тому вперед» снял режиссер Александр Андрющенко. Главные роли исполнили Дарья Верещагина, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Юра Борисов, Виктория Исакова, Константин Хабенский и Федор Бондарчук. Картина выйдет в прокат 18 апреля.

По словам Бондарчука, некоторые критикуют еще не вышедший на экраны фильм за вторичность по отношению к советскому мини-сериалу «Гостья из будущего».

«Преемственность, конечно, была. Режиссер был вдохновлен российским фильмом. Картина стоит на крепких плечах 30-летней индустрии… На нас обрушилась критика, потому что у каждого свое произведение. Но важно сказать, что это оригинальный сценарий», - заявил Бондарчук.

Актер и режиссер пообещал зрителям «визуальный аттракцион» спецэффектов и невероятное удовольствие от просмотра.

В январе «360» рассказал о самых ожидаемых кинопремьерах года.