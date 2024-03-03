03 марта 2024, 02:18

Бондарчук ответил критикам фильма «Сто лет тому вперед»

РИА «Новости»
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Фантастический фильм «Сто лет тому вперед», снятый по мотивам одноименной повести Кира Булычева, имеет оригинальный сценарий. Об этом рассказал актер и режиссер Федор Бондарчук в ходе творческой встречи на выставке «Россия». Его слова привело РИА «Новости».

Фильм «Сто лет тому вперед» снял режиссер Александр Андрющенко. Главные роли исполнили Дарья Верещагина, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Юра Борисов, Виктория Исакова, Константин Хабенский и Федор Бондарчук. Картина выйдет в прокат 18 апреля.

По словам Бондарчука, некоторые критикуют еще не вышедший на экраны фильм за вторичность по отношению к советскому мини-сериалу «Гостья из будущего».

«Преемственность, конечно, была. Режиссер был вдохновлен российским фильмом. Картина стоит на крепких плечах 30-летней индустрии… На нас обрушилась критика, потому что у каждого свое произведение. Но важно сказать, что это оригинальный сценарий», - заявил Бондарчук.

Актер и режиссер пообещал зрителям «визуальный аттракцион» спецэффектов и невероятное удовольствие от просмотра.

В январе «360» рассказал о самых ожидаемых кинопремьерах года.

Кино Режиссер Фильмы Премьеры Актеры
03 марта 2024, 01:51
«Надо было удалять стопу». Отец Началовой признался, что винит себя в ее смерти
РИА «Новости»
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Композитор Виктор Началов признался, что до сих пор не смирился со смертью дочери, певицы Юлии Началовой, и винит себя, что своевременно не настоял на ее госпитализации. Об этом он рассказал в рамках программы «Эксклюзив» на Первом канале.

Со смерти певицы прошло уже пять лет. Ее отец рассказал, что они с женой замечали ухудшение самочувствия у дочери, но она отказывалась обращаться к врачам. Теперь ее родители винят себя в том, что не смогли ее переубедить и силой заставить лечь в больницу.

Началов заявил, что надо было действовать также радикально, как поступил фигурист Роман Костомаров.

«Врачи там, конечно, боролись, но надо было, наверно, удалять стопу, как у Костомарова», - признался композитор.

Ранее врач Василий Шуров рассказал, какие ошибки Юлии Началовой привели певицу к смерти. По его словам, подагра была лишь поверхностным симптомом более страшной болезни, а именно - проблем с почками. Врачи назначили ей оптимальное лечение, ей даже стало лучше, но возникли проблемы с ногой, которые привели к развитию гангрены, а затем и к смерти.

Музыка Юлия Началова
02 марта 2024, 21:40
Умер народный артист России Валерий Ивченко
РИА «Новости»
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Актер Валерий Ивченко умер в Санкт-Петербурге, ему было 84 года. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Большого драматического театра имени Товстоногова.

«Валерий Михайлович Ивченко скончался 2 марта», - уточнили в сообщении.

Валерий Ивченко родился в городе Купянске Харьковской области. В 1978 году окончил режиссерский факультет Киевского государственного института театрального искусства имени Карпенко-Карого.

До 1983 года он жил на Украине и играл на сцене Киевского драматического театра имени Ивана Франко, а потом его пригласили в труппу БДТ. Последней ролью Ивченко стала работа в моноспектакле «Кроткая» по повести Федора Достоевского.

Российские зрители также могли видеть Валерия Ивченко в таких фильмах, как «Замри, умри, воскресни», «Сирано де Бержерак», сериалах «Крот 2» и «Брежнев» и других.

Россия Театры Актеры
02 марта 2024, 18:37
Блогер Давидыч продал золотой BMW ради помощи бойцам в зоне СВО
РИА «Новости»
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Популярный российский автоблогер Эрик Давидыч (Китуашвили) продал свой автомобиль BMW золотого цвета, а вырученные деньги направил на помощь российским военным в зоне специальной операции. Об этом в социальной сети сообщила его супруга Моника.

«Многие спрашивали меня, почему мы продали „золотого“. Все просто. Эрик принял это непростое решение, чтобы парням помочь. На 10 миллионов купили машины, оборудование. „Золотой“ спасет не одну жизнь», - написала она.

Российский доброволец с позывным Осетин в Telegram-канале подтвердил, что в подразделения на Херсонском направлении поступила помощь от блогера.

«Это пример всем остальным, что делать и как помогать. Причем это не помощь ради контента или хайпа. Птицы, системы РЭБ, транспорт - все привезли и распределили. Спасибо за помощь на передке!» - написал он.

Давидыч прославился благодаря обзорам на автомобили. В беседе с «360» он рассказывал, что любовь к машинам ему передали родители.

Военные Блогеры Машины Армия Эрик Давидыч
02 марта 2024, 13:50
Дуэт HammAli & Navai и певица Seville выступили на борту самолета Москва — Сочи
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Живой концерт на борту самолета организовали VK Музыка и «Аэрофлот» к старту Всемирного фестиваля молодежи. Перед пассажирами вылетевшего из Москвы в Сочи авиарейса выступили дуэт HammAli & Navai и певица Seville.

Артисты появились перед зрителями спустя час после взлета и исполнили свои главные хиты. В частности, HammAli & Navai спели «Птичку», один из самых прослушиваемых треков VK Музыки, который продержался в чарте более 500 дней и набрал более 250 миллионов прослушиваний.

Seville исполнила свои самые известные композиции «Кукла», «Чувства», «Качели», «CO2», «Номер 1» и «Гармония».

Зрителями необычного живого концерта стали участники Всемирного фестиваля молодежи, а также популярные российские артисты и блогеры.

Исполнители признались, что такого опыта с выступлением в летящем самолете у них еще не было, но они довольны, что все прошло отлично.

«В прошлом году VK Музыка пригласил нас выступить в метро, а теперь мы оказались с концертом в небе», - заявили участники дуэта HammAli & Navai.

Певица Seville назвала формат выступления «неземным».

«Спасибо всем слушателям нашего музыкального борта, это было волшебно», - добавила она.

Не остались в стороне и слушатели. Телеведущая Яна Чурикова отметила, что впечатления от концерта в самолете останется с ней на всю жизнь. Она добавила, что восхищена организацией выступления командами «Аэрофлота» и VK Музыки.

«Это не просто „песни в самолете“, тут нужно учесть массу нюансов. Например, профессионально настроить звук, оставляя в приоритете безопасность полета», - пояснила она.

Всемирный фестиваль молодежи стартовал в Сириусе в минувшую пятницу, 1 марта и продлится до четверга. При поддержке VK Музыки на площадке пройдут концерты Filatov & Karas, Seville, HammAli & Navai, Ramil, DJ Imanbek, IOWA, Cream Soda, DJ Федора Фомина и Кати Лель.

Эксклюзивную запись живого концерта на борту самолета пользователи «ВКонтакте» могут посмотреть в сообществе VK Музыки.

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