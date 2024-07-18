18 июля 2024, 01:11

Бомжи поселились в эксклюзивном лимузине Пугачевой

РИА «Новости»
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Эксклюзивный 10-метровый лимузин Hummer, подаренный Алле Пугачевой Филиппом Киркоровым на день рождения, нашли в поле в Краснодарском крае. В нем поселились бомжи, выяснил сайт Kp.ru.

Певица разъезжала по Москве в белоснежном лимузине с розовым салоном в 90-е годы, но после развода с Киркоровым оставила машину бывшему мужу. Певец сначала решил его продать на аукционе, озвучив стартовую цену - 250 тысяч евро.

Потом Киркоров отказался от этой затеи, решив отправить Hummer в российский «Автомузей», но не вышло. И все эти годы лимузин стоял во дворе дома, где жил Бедрос Киркоров.

Приятель семьи артиста Константин рассказал, что отец певца и его помощник приглядывали за машиной. Потом друг Бедроса предложил поставить Hummer к себе в гараж. Как позже выяснилось, машину Пугачевой угнал водитель друга.

«Нашли Hummer лишь через несколько месяцев в Краснодарском крае, в поле. В машине, в которой когда-то возили звезд шоу-бизнеса, поселились бомжи», - добавил Константин.

Сначала Бедрос хотел ее отремонтировать, чтобы сын не расстроился, но его уговорили этого не делать, так как «в машине уже весь кузов проржавел, ремонтировать там нечего, да и модель давно вышла из моды».

Ранее в РПЦ отметили желание Пугачевой дистанцироваться от соотечественников , продемонстрировать им свое презрение.

Филипп Киркоров Алла Пугачева Машины
17 июля 2024, 17:24
Накопленные Ивлеевой долги по налогам на 11,3 млн взыщут приставы
РИА «Новости»
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Взысканием долгов по налогам на сумму более 11,3 миллиона рублей с блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой займутся судебные приставы. Как сообщило РИА «Новости», информация об исполнительном производстве появилась в банке данных ФССП.

Взысканием долгов по налогам на сумму более 11,3 миллиона рублей с блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой займутся судебные приставы. Как сообщило РИА «Новости» , информация об исполнительном производстве появилась в банке данных ФССП.

По данным агентства, приставы начали работу с 27 июня. Какие именно налоги и за какой период не оплатила Ивлеева, неизвестно.

В середине июня Telegram-канал Shot сообщил, что Федеральная налоговая служба добилась блокировки банковских счетов Ивлеевой из-за накопившихся долгов.

По данным авторов, ведомство неоднократно предупреждало блогера и телеведущую о необходимости погасить задолженность. Но Ивлеева не одумалась, даже получив два штрафа в 1500 рублей. Теперь взысканием занялись приставы, которые могут закрыть бывшей звезде шоу о путешествиях «Орел и решка» выезд за границу.

О том, что с налоговой не стоит ссориться, узнал рэпер Soda Luv (настоящее имя - Владислав Терентюк). Из-за долга своей студии в 129 тысяч рублей ему заблокировали все счета в банках.

Долги Налоги Анастасия Ивлеева
17 июля 2024, 05:42
Модель Бьянка Цензоре оголила грудь на публике
Freepik
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Супруга американского рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори в очередной раз шокировала публику своим откровенным нарядом, появившись на улице в розовых трусах и прозрачном топе. Снимки опубликовало издание Daily Mail.

Супруга музыканта направлялась в салон красоты Melrose Tanning Company в Лос-Анджелесе.

Окружающие смогли лицезреть ее голую грудь, которая виднелась сквозь прозрачный топ. Наряд модели дополняли остроносые туфли со змеиным принтом и зеленая бейсболка.

Цензоре неоднократно появлялась на публике в откровенных нарядах, но на этот раз, вероятно, зашла слишком далеко, отметило издание.

Потенциально ее вид могут расценить как непристойное обнажение в общественном месте в соответствии с законодательством Калифорнии. Причем в случае назначения максимального наказания ей может грозить до шести месяцев окружной тюрьмы, штраф в размере до тысячи долларов и обязательная регистрация в качестве сексуального преступника как минимум на 10 лет.

Ранее Цензори появилась на публике в мужских бежевых трусах и микробюстгальтере на внушительной груди во время посещения кинотеатра в Лос-Анджелесе.

Фото США Канье Уэст Бьянка Цензори
17 июля 2024, 03:09
Отель Софии Ротару в Крыму пришел в запустение
РИА «Новости»
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Принадлежащий Софии Ротару клубный отель «Вилла София», который стоит на набережной Ялты, пришел в запустение. О судьбе недвижимости украинской певицы сообщил сайт kp.ru.

После начала спецоперации Ротару прекратила гастролировать и переехала в свой особняк в киевском районе Конча-Заспа. Позже она уехала в Италию и начала распродавать свою недвижимость в России.

Вот только отель «Вилла София», ночь в котором когда-то стоила от 15 тысяч рублей, никто не покупает. Сын Ротару Руслан Евдокименко выставил мини-гостиницу за 25 миллионов евро.

Сейчас самая дорогая гостиница в Ялте постепенно приходит в запустение и уже выглядит сильно заброшенной. На стенах отеля появилось много трещин. Кроме того, упал бордюр, а железный замок затянуло паутиной.

Ранее общественники обратились к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой изъять особняк певицы Софии Ротару в Крыму. Его стоимость оценили в два миллиарда рублей.

Отели Крым Недвижимость Шоу-бизнес София Ротару
17 июля 2024, 02:53
Звезда Tik-Tok умерла в 10 лет
РИА «Новости»
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В Канаде умерла 10-летняя девочка, которая прославилась в Tik-Tok под именем Bella Brave. О случившемся рассказала мать ребенка Кайла в аккаунте звезды.

«Наша храбрая девочка оставила свое наследие здесь, на земле, чтобы танцевать на улицах из золота. Она мирно ушла из жизни в наших объятиях», - написала она.

Несколько дней назад врачи ввели ребенка в медикаментозную кому из-за заражения вирусной инфекцией легких. Через несколько дней девочка скончалась от осложнений болезни. У нее был ряд заболеваний, включая карликовость.

В 2023 году звезда соцсетей перенесла операцию по пересадке кишечника. Пользователи Сети полюбили девочку за вдохновляющие ролики. За аккаунтом Bella Brave следили минимум семь миллионов человек.

Канада Соцсети Блогеры

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