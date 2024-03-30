30 марта 2024, 00:28

«Большая ошибка». Собчак объяснила, почему Пугачеву не признают иноагентом

РИА «Новости»
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Журналистка и телеведущая Ксения Собчак выразила сомнения, что певицу Аллу Пугачеву признают иноагентом. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Думаю, что Пугачеву иноагентом не признают - слишком уж это было бы большой ошибкой», - предположила Собчак.

Журналистка добавила, что Пугачева остается масштабной фигурой. Кроме того, по мнению Собчак, певица не делала никаких радикальных политических заявлений.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что Генеральная прокуратура России направила запрос в Минюст о присвоении Алле Пугачевой статуса иностранного агента.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не знают о планах признать Пугачеву иностранным агентом.

Ксения Собчак Россия Алла Пугачева Иноагенты
29 марта 2024, 23:06
«Так выглядят герои». Выживший в «Крокусе» комментатор Виктор Гусев вывел на стадион своих спасителей
РИА «Новости»
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Спортивный комментатор Виктор Гусев перед матчем футболистов «Динамо» и «Ростова» вывел на поле сотрудников «Крокус Сити Холла» Софию Мейер и 14-летнего Артема Донского, которые помогли его семье и сотням других людей спастись во время теракта. Об этом сообщила пресс-служба столичного ФК «Динамо», опубликовавшая видео.

«София и Артем не поддались панике и помогли десяткам людей спастись во время событий в „Крокусе“. Вот как выглядят герои», - сказано в сообщении.

Гусев рассказал, что эти ребята помогли спастись ему, его супруге и друзьям. Мейер блокировала двери лож вместе с зрителями, а потом заставляла мебелью, чтобы перекрыть путь террористам. После этого вывела людей из коридора, несмотря на дым и выстрелы, по лестнице на улицу, рассказал комментатор.

Гусев добавил, что эта ужасная трагедия заставила всех вспомнить о том, что самым ценным является жизнь, поэтому обнимите тех, кто вам дорог.

Футболисты поддержали акцию в память о погибших в теракте. Спортсмены вышли на матч в футболках с изображением журавлей.

Ранее о своем спасении в ходе теракта в «Крокус Сити Холла» рассказал актер Сергей Светлаков. По его словам, это был ужас.

Стрельба ФК Динамо Футбол Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 18:44
Брэд Питт отказался от опеки над общими детьми с Анджелиной Джоли
Global Look Press
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В течение почти восьми лет актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт вели судебные разбирательства об опеке над их общими детьми. В конце концов Питт решил отказаться от этого права, сообщила газета Daily Mail.

Сначала Питт настаивал на равном разделении обязанностей по уходу за шестью детьми. Джоли, в свою очередь, требовала, чтобы она проводила с ними больше времени. Теперь же, по всей видимости, Брэд решил уступить, признав, что дети выросли, и это изменило обстоятельства.

В мае Шайло исполнится 18 лет, а Ноксу и Вивьен - уже 15 лет. При этом 22-летний Мэддокс, 20-летний Пакс и 19-летняя Захара находятся с отцом в сложных отношениях.

Ранее Джоли также выиграла суд против Питта из-за французского виноградника Chateau Miraval, купленного бывшими супругами в 2008 году за 28,4 миллиона долларов.

Дети Отношения Брэд Питт Анджелина Джоли
29 марта 2024, 15:00
Мама Пухляша из Little Big выпустила песню сына после его смерти
Global Look Press
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Мать шоумена Дмитрия Красилова Галина выпустила песню своего сына под названием «Моя весна». Публикация появилась на официальной странице артиста в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня, 29 марта 2024 года, два замечательных события: выход песни Димы и рождение моего внука. Эмоции переполняют», - подписала мать шоумена.

Она добавила, что композиция доступна в Сети на всех музыкальных площадках, и призвала поддержать ее.

«Слушайте песню и вспоминайте Диму», - добавила Галина.

О смерти Дмитрия Красилова стало известно в понедельник, 18 декабря. Накануне он почувствовал себя плохо и уехал с работы домой. После этого артист перестал выходить на связь. МЧС вскрыли дверь в квартиру танцора и обнаружили его тело без признаков жизни. Актеру было 29 лет.

Артист получил широкую известность благодаря съемкам в клипе на песню UNO группы Little Big. Неформатный танцор получил в народе прозвище Пухляш.

Мать шоумена Дмитрия Красилова Галина выпустила песню своего сына под названием «Моя весна». Публикация появилась на официальной странице артиста в социальной сети « ВКонтакте ».

Песни Россия Музыка Актеры
29 марта 2024, 13:15
Пугачева выпустила новую песню с малоизвестным исполнителем
Global Look Press
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Певица Алла Пугачева представила новую композицию «Береги», записанную с малоизвестным артистом Женей Моисеевым. Песня уже доступна для прослушивания на стриминговых сервисах.

В новой композиции Пугачева обращается к теме разлуки и призывает избегать «душных прощаний».

«Не нужно прощаний этих душных. Давай облегчим души. Давай сойдем легко», - спела примадонна.

Певица планировала выпустить песню к своему 75-летию, которое будет отмечать 15 апреля. Однако трек стал доступен уже 29 марта.

Слова и музыку написал композитор Константин Губин, мужскую партию в композиции исполнил малоизвестный артист по имени Женя Моисеев, который проживает в США.

Продюсер Сергей Лавров предположил, что для Пугачевой этот дуэт стал способом заработать. Он оценил коммерческий проект не менее чем в 10 миллионов долларов (около 924 миллионов рублей).

Песни Музыка Алла Пугачева

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