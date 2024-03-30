«Большая ошибка». Собчак объяснила, почему Пугачеву не признают иноагентом

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«Думаю, что Пугачеву иноагентом не признают - слишком уж это было бы большой ошибкой», - предположила Собчак.

Журналистка добавила, что Пугачева остается масштабной фигурой. Кроме того, по мнению Собчак, певица не делала никаких радикальных политических заявлений.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что Генеральная прокуратура России направила запрос в Минюст о присвоении Алле Пугачевой статуса иностранного агента.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не знают о планах признать Пугачеву иностранным агентом.