«Большая честь». Газманов — о возможном включении его песен в школьную программу
Песни исполнителя Олега Газманова могут включить в школьную программу. Идею поддержало Минпросвещения. Певец признался «360», что это стало бы для него большой честью.
«Если мои песни и особенно мои стихи из песен будут в школьных программах, то для меня это, конечно, будет большой честью и признанием. На моих концертах я вижу не только молодежь и пожилых людей - ко мне приходят очень много детей, и они поют практически весь мой репертуар», - рассказал певец.
Он добавил, что помнит пионерские и комсомольские песни своего детства, в которых прославлялись любовь к Родине, отвага и честь «и много еще нравственного и хорошего».
«Этого сейчас не хватает. Надеюсь, и мои песни и стихи будут полезны», - заключил Олег Газманов.
Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев отметил профессионализм и мастерство исполнителя. Газманов входит в топ самых востребованных российских певцов , составленный исходя из продаж билетов на концерты и гастрольных графиков.