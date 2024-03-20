«Если мои песни и особенно мои стихи из песен будут в школьных программах, то для меня это, конечно, будет большой честью и признанием. На моих концертах я вижу не только молодежь и пожилых людей - ко мне приходят очень много детей, и они поют практически весь мой репертуар», - рассказал певец.

Он добавил, что помнит пионерские и комсомольские песни своего детства, в которых прославлялись любовь к Родине, отвага и честь «и много еще нравственного и хорошего».

«Этого сейчас не хватает. Надеюсь, и мои песни и стихи будут полезны», - заключил Олег Газманов.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев отметил профессионализм и мастерство исполнителя. Газманов входит в топ самых востребованных российских певцов , составленный исходя из продаж билетов на концерты и гастрольных графиков.