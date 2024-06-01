«Большая боль многих актеров». Никас Сафронов рассказал о главном переживании Заворотнюк

«Настя - очень красивый человек. Она яркая, харизматичная, при этом простая. И очень талантливая», - отметил он.

Сафронов напомнил, что до съемок в сериале «Моя прекрасная няня» Заворотнюк на протяжении долгого времени служила в театре у Олега Табакова, который всегда выбирал только лучших.

«А она у него проработала 11 лет. Не будь у нее таланта, Настя, вероятно, не задержалась бы в театре на такой длительный срок», - подчеркнул художник.

По его словам, получив широкую известность после роли няни Вики, Заворотнюк все равно хотела, чтобы зрители узнали ее больше как драматическую актрису.

«Мне кажется, это большая боль многих актеров. Многие из них становятся заложниками определенного образа, который потом трудно изменить - даже режиссеры не видят их в другой роли», - добавил Сафронов.

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в хосписе в ночь на 30 мая после пятилетней борьбы с раком головного мозга. Похороны артистки состоятся 1 июня на Троекуровском кладбище.