«Больно и горько». Кудрявцева призвала спасти Волочкову

Кудрявцева опубликовала у себя сообщение своей давней подруги, юриста Екатерины Гордон. В этом посте известный адвокат рассказала о встрече с Волочковой в самолете, летящем на Мальдивы, и выразила недовольство поведением артистки.

Кудрявцева откликнулась на слова подруги, подчеркнув, что Волочкова находится в очень сложной ситуации.

«Настю надо спасать, а не глумиться над ней. <…> Насте надо помочь. И если с ней рядом нет друзей, близких или родных, давайте мы сами попробуем. Мне лично давно не смешно смотреть и слушать Настю, мне больно и горько», - поделилась телеведущая.

Ранее бывшая прима Большого театра разругалась с фанатами и назвала их «козлинами». Она посоветовала поклонникам самим купить виллу на Мальдивах , чтобы отдыхать «по-волочковски».