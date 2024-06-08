08 июня 2024, 23:54

Больная раком Кейт Миддлтон трогательно обратилась к народу

РИА «Новости»
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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон опубликовала откровенное обращение на странице Ирландского гвардейского полка в соцсети Х. Это произошло на фоне слухов о том, что она может не вернуться к своим обязанностям из-за болезни.

«Мне жаль, что я не могу принять парад на репетиции в этом году. Пожалуйста, передайте мои извинения всему полку, однако я очень надеюсь, что вскоре смогу снова представлять вас всех», - написала она.

В письме принцесса отметила, что гордится полком. Она поблагодарила военных за усердные тренировки ради парада, также отметив, что быть полковником для нее большая честь.

Кейт Миддлтон является почетным полковником полка, поэтому должна руководить его парадом. Однако сейчас она не может этого сделать из-за борьбы с раком.

Принц Уильям ранее рассказал о нынешнем состоянии здоровья своей супруги Кейт Миддлтон. По его словам, она уже идет на поправку.

Болезни Семья Военные Рак Онкология Принц Уильям
08 июня 2024, 22:35
Дочь Заворотнюк показала редкие фотографии матери
РИА «Новости»
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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна посвятила новый пост в Instagram* умершей матери. Она показала подписчиками редкие фотографии, которые хранила в семейном архиве.

«Моя любимая мамочка, рядом с тобой вся наша жизнь была озарена светом, радостью, солнцем и любовью. Ты всю жизнь будешь моей путеводной звездой», - написала девушка.

На фотографиях Заворотнюк запечатлена в детстве. Также среди снимков есть ее портреты, сделанные в молодости, и фотографии с праздников в окружении детей. В посте Анна пообещала, что никогда не будет сдаваться, чтобы стать счастливой.

Анастасия Заворотнюк умерла в 53 года после долгой борьбы с раком головного мозга. В последние несколько месяцев ее состояние резко ухудшилось. Актрису похоронили 1 июня на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Праздники Дети Анастасия Заворотнюк Умерла Анастасия Заворотнюк
08 июня 2024, 22:22
Знакомство с новым худруком закончилось инфарктом для актера Театра сатиры
РИА «Новости»
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Артисту Московского академического театра сатиры Кириллу Анисимову вызвали скорую помощь во время знакомства с новым худруком Евгением Герасимовым. Его увезли в больницу с сердечным приступом, сообщил «Московский комсомолец».

Во время представления нового худрука артисты высказали свое мнение о слиянии труппы Сатиры с труппой театра Джигарханяна, которое никому из них не принесло ничего хорошего.

Они раскритиковали бывшего худрука Сергея Газарова, пожаловались, что от них уходит зритель, а сами они уже два с половиной года сидят без работы.

Прямо во время собрания стало плохо молодому актеру Кириллу Анисимову, который начал сползать с кресла. Коллеги его подхватили, вызвали скорую помощь. Прибывшие медики увезли Анисимова в больницу с сердечным приступом.

«А новые даже не прервали собрания. Когда ребята вернулись, их никто не спросил: мол, как там Кирилл?» - сообщил источник в театре.

Ранее актриса Нина Гребешкова опровергла сообщения о госпитализации , заявив, что с ней все в порядке.

Больницы Театры Актеры Москва
08 июня 2024, 18:21
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» умерла в Греции
Global Look Press
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Известная греческая актриса Деспина Стилианопулу скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщило издание Star.gr.

Стилианопулу снималась в сериалах, кино, играла в театре. Ее называли королевой эпизода. Зачастую артистка играла комические роля провинциалок с акцентированным региональным говором - экономок, служанок, горничных и так далее.

В период с 2003 по 2005 год она сыграла в греческой версии ситкома «Моя прекрасная няня». Всего фильмография Стилианопулу насчитывает свыше 100 картин, начиная с дебюта в 1960 году.

Также она руководила театральной труппой в Пирее, опубликовала автобиографию в 2012-м. Долгое время была замужем за певцом и актером Петросом Миласом. Похороны актрисы состоятся 12 июня в Афинах.

Сериалы Кино Греция Актеры
08 июня 2024, 05:21
Успенская подала в суд на Киркорова, назвавшего ее попрошайкой
РИА «Новости»
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Певица Любовь Успенская подала в суд на коллегу Филиппа Киркорова из-за оскорблений в свой адрес, причем потребовала ровно ту сумму, которой он решил получить с нее. Сумма иска составила 10 миллионов рублей, сообщил сайт kp.ru.

Артистка подала иск после того, как в суде прошло слушание по делу Киркорова, потребовавшего от Успенской эту же сумму за использование в его сторону слов и фраз «женоненавистник», «он все врет» и других. Певица произнесла их в интервью журналистке Алене Жигаловой прошлой осенью.

Высказывания же Киркорова в адрес Успенской оценила доктор филологических наук Наталия Козловская. По ее словам, в них указывается, что артистка унизительными просьбами много раз выпрашивала у него одежду, мелкие личные вещи и другие подарки.

«А высказывание „попрошайка“ носит оскорбительный характер», - говорится в иске.

Успенская хотела решить проблему без суда, отправив Киркорову досудебную претензию с требованием опровергнуть сказанные им в ее адрес слова.

Ранее адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил, что артист простит Успенскую , если она извинится за свои слова. В случае их примирения он отзовет иск.

Суд Любовь Успенская Москва

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