«Болеет очень». Дочь Заворотнюк впервые за долгое время высказалась о здоровье матери
Взрослая дочь тяжело больной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна впервые за долгое время рассказала о самочувствии матери. Ее слова привел сайт kp.ru.
В своих соцсетях телеведущая и модель часто рассказывает о повседневной жизни и общается с поклонниками. Один из подписчиков в очередной раз спросил звезду про здоровье ее знаменитой мамы. Обычно женщина игнорировала подобные вопросы, однако в этот раз решила ответить на всю аудиторию.
«Болеет очень сильно, мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло пять лет, в блоге тоже. Очень болит в груди», - заявила она в соцсетях.
Сейчас Анна живет за границей, однако постоянно созванивается с бабушкой по маминой линии Валентиной Борисовной.
О тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в конце 2018 года. Врачи нашли у нее глиобластому - самую опасную разновидность опухоли головного мозга. В феврале этого года актрису выписали домой из частной московской клиники.