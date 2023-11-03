«Болеет очень». Дочь Заворотнюк впервые за долгое время высказалась о здоровье матери

В своих соцсетях телеведущая и модель часто рассказывает о повседневной жизни и общается с поклонниками. Один из подписчиков в очередной раз спросил звезду про здоровье ее знаменитой мамы. Обычно женщина игнорировала подобные вопросы, однако в этот раз решила ответить на всю аудиторию.

«Болеет очень сильно, мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло пять лет, в блоге тоже. Очень болит в груди», - заявила она в соцсетях.

Сейчас Анна живет за границей, однако постоянно созванивается с бабушкой по маминой линии Валентиной Борисовной.

О тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в конце 2018 года. Врачи нашли у нее глиобластому - самую опасную разновидность опухоли головного мозга. В феврале этого года актрису выписали домой из частной московской клиники.