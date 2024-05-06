Более полутора миллионов человек посетили бесплатный концерт Мадонны

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Многие посетители занимали место на пляже за несколько десятков часов, чтобы увидеть любимую звезду. Более состоятельные фанаты выкупали стоящие на якоре возле берега лодки.

Для охлаждения поклонников на пляже дежурили пожарные, которые бесплатно раздавали питьевую воду и разбрызгивали воду перед концертом.

Мадонна в субботу завершила мировое турне Celebration. Для бразильских поклонников она дала двухчасовой концерт, исполнила свои хиты Express Yourself, Vogue и Like a Prayer. В шоу также приняли участие многие молодые музыканты из школ самбы, певицы Пабло Виттар и Анитта.

Ранее Мадонна сообщила, что в 2023 году провела четыре дня в коме из-за инфекции.