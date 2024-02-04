Более 8 млн рублей потребовали со звезды «Последнего богатыря» за срыв съемок

Прошлой весной киностудия подписала договор с актером на исполнение роли главного героя Саши в романтической комедии, перечислив ему в качестве аванса 800 тысяч рублей.

В мае Хориняку выслали рабочий график, но артист не явился сначала на примерку, а потом и на читку. Как заявили в компании, без уважительных причин. Позже Хориняк вооще отказался от съемок и вернул аванс. Актера пришлось заменить Владимиром Яглычем.

Кинокомпания обратилась в суд, чтобы взыскать с актера пять миллионов рублей в качестве неустойки и три миллиона понесенных убытков, но получили с него только 178 тысяч рублей. Студия подала апелляционную жалобу, рассмотрение которой назначили на 12 марта.

Ранее блогер «Голос Мордора» высказался о пересъемке НВО всех сцен в сериале с участием сербского актера Милоша Биковича, живущего и работающего в России, из-за его позиции по Украине. По его словам, своим поступком США в очередной раз показали, кто они такие на самом деле.