Болдуин расплакался, когда судья объявлял о решении по делу против него

Такое решение суд принял из-за того, что прокуратура скрыла некоторые факты, которые могли быть связаны с расследованием. Дело закрыли без возможности повторного пересмотра.

Убийство произошло в 2021 году на съемках фильма «Ржавчина». Болдуин выстрелил из ружья, которое оказалось заряженным не холостыми, а боевыми патронами. Оператор Галина Хатчинс скончалась от полученных ранений в больнице. Актера обвинили в непредумышленном убийстве. В 2023 году обвинения сняли, а в 2024 снова предъявили.

Ранее суд штата Нью-Мексико вынес приговор Ханне Гутьеррес-Рид, которая работала реквизитором по оружию на съемках фильма «Ржавчина». Ее осудили на 18 месяцев тюремного заключения за непредумышленное убийство оператора.