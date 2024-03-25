«Боль сумасшедшая». Дима Билан посетил мемориал у Crocus City Hall

«Даже представить не могу, сколько всего здесь произошло. У меня просто боль сумасшедшая», - сказал он.

У здания концертного комплекса состоялась акция «Журавли» , в ней приняли участие сотни человек. Среди пришедших певица Люся Чеботина и рэпер Navai (Наваи Бакиров).

Теракт на концерте группы «Пикник» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Несколько человек перед началом выступления ворвались в Crocus City Hall и открыли огонь по зрителям. Исполнителей задержали и избрали меру пресечения. Они признали свою вину. По версии следствия, двое из четверых злоумышленников получили инструкции при поездке в Турцию , остальные - будучи в России.