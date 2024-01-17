«Бокс не прощает ошибок». Цзю предостерег Милохина перед боем в Дубае

Цзю обратил внимание, что Милохин не представляет, что такое бокс, а это целое искусство, которым занимаются с ранних лет и вкладывают много сил, тратят долгие годы, чтобы достичь профессиональных результатов.

«Бокс не прощает ошибок, а наказывает за них», - подчеркнул он.

Поединок Милохина пройдет на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае. Соперником блогера будет миллионер и популярный блогер Аджмал Хан.

Ранее Милохин катался в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой в одном из сезонов проекта «Ледниковый период». Пара не смогла победить, но выиграла приз зрительских симпатий и один миллион рублей.