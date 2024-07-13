«Богиня». Бузова поразила поклонников снимками в купальнике

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«Добавлю немного горячий контент. Лето ведь, и мы в джунглях», - подписала фото артистка.

Она уточнила, что фотограф запечатлел ее в первый съемочный день перед поздним мотором.

На кадрах Бузова позировала около бассейна в белом купальнике полулежа, подчеркивая изгибы стройной фигуры. Волосы артистка забрала в аккуратный пучок, а также дополнила образ ярким макияжем.

Фанаты пришли в восторг от снимков певицы, оставив под ее постом комплементарные комментарии.

«Богиня», «Классные фото. Оля, ты прекрасна», «Шикарная», «Самая красивая», - отметили поклонники.

При этом некоторые пользователи обвинили актрису в злоупотреблении фоторедактором.

«Фотошоп на уровне, только вопрос, зачем? Мы же знаем тебя настоящей», - высказалась одна из подписчиц Бузовой.

На днях в Сети распространили видеоролик, на котором телеведущей Ольге Бузовой во время выступления отключили фонограмму. После этого пользователи Сети назвали ее «позорищем безголосым».

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