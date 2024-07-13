13 июля 2024, 09:05

«Богиня». Бузова поразила поклонников снимками в купальнике

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова снялась в джунглях в купальнике. Горячими снимками она поделилась в социальной сети Instagram*.

«Добавлю немного горячий контент. Лето ведь, и мы в джунглях», - подписала фото артистка.

Она уточнила, что фотограф запечатлел ее в первый съемочный день перед поздним мотором.

На кадрах Бузова позировала около бассейна в белом купальнике полулежа, подчеркивая изгибы стройной фигуры. Волосы артистка забрала в аккуратный пучок, а также дополнила образ ярким макияжем.

Фанаты пришли в восторг от снимков певицы, оставив под ее постом комплементарные комментарии.

«Богиня», «Классные фото. Оля, ты прекрасна», «Шикарная», «Самая красивая», - отметили поклонники.

При этом некоторые пользователи обвинили актрису в злоупотреблении фоторедактором.

«Фотошоп на уровне, только вопрос, зачем? Мы же знаем тебя настоящей», - высказалась одна из подписчиц Бузовой.

На днях в Сети распространили видеоролик, на котором телеведущей Ольге Бузовой во время выступления отключили фонограмму. После этого пользователи Сети назвали ее «позорищем безголосым».

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Ольга Бузова Актеры Шоу-бизнес
13 июля 2024, 04:20
Болдуин расплакался, когда судья объявлял о решении по делу против него
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Суд в штате Нью-Мексико прекратил дело против Алека Болдуина о непредумышленном убийстве, сообщил телеканал NBC. Актер расплакался, когда судья зачитывала вердикт, ролик в Telegram-канале опубликовало РИА «Новости».

Такое решение суд принял из-за того, что прокуратура скрыла некоторые факты, которые могли быть связаны с расследованием. Дело закрыли без возможности повторного пересмотра.

Убийство произошло в 2021 году на съемках фильма «Ржавчина». Болдуин выстрелил из ружья, которое оказалось заряженным не холостыми, а боевыми патронами. Оператор Галина Хатчинс скончалась от полученных ранений в больнице. Актера обвинили в непредумышленном убийстве. В 2023 году обвинения сняли, а в 2024 снова предъявили.

Ранее суд штата Нью-Мексико вынес приговор Ханне Гутьеррес-Рид, которая работала реквизитором по оружию на съемках фильма «Ржавчина». Ее осудили на 18 месяцев тюремного заключения за непредумышленное убийство оператора.

США Убийства Суд Фильмы Оружие Убийство на съемках с Алеком Болдуином
13 июля 2024, 04:17
Скучает по родине. Бабушка Никиты Преснякова рассказала, вернется ли ее внук в Россию
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков заявил, что скучает по России, но возвращаться на родину не планирует. Об этом рассказала вторая бабушка мужчины вокалистка ВИА «Самоцветы» Елена Преснякова в беседе с News.ru.

По ее словам, Никита не вернется, потому что в родной стране «на него набросятся». Также артист собирается строить карьеру в Америке.

Известно, что Пресняков-младший встречался с Аидой Калиевой, но потом пара разорвала отношения. Алла Пугачева прокомментировала их разрыв : «Они строили отношения, но не сумели их выстроить».

Теперь ее внук женат на Алене Красновой. По словам самого Никиты, они будут вместе до старости, потому что с супругой мужчина готов пройти через все трудности.

В мае этого года он приезжал в Россию , но ненадолго. Пресняков-младший собирался продать дом знаменитой бабушки в Бережках по заниженной цене.

США Россия Музыка Никита Пресняков
13 июля 2024, 01:33
Исполнила песню «Ля-ля-фа». Анжелика Варум впервые за долгое время вышла на публику
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Заслуженная артистка России Анжелика Варум впервые за долгое время появилась на публике. Она посетила ежегодный Юбилейный образовательный форум своего мужа Леонида Агутина в Сочи, передало издание Woman.ru.

В последние годы звезда выступала только вместе с супругом. Новое появление артистки на сцене не стало исключением. На мероприятии она исполнила песню «Ля-ля-фа».

Судя по внешнему виду, Варум очень готовилась к форуму. Она надела изысканные светлые брюки и шелковую блузку с глубоким декольте. Прическа вокалистки осталась неизменной - классическая короткая стрижка, которую уже давно полюбили поклонники.

Ранее Леонид Агутин в шутку признался, что может стать причиной его развода с Варум. По его словам, он ненавидит совместные походы за одеждой.

Концерты Песни
12 июля 2024, 18:55
Алсу заметили на частной вечеринке на Ибице в мерцающем комбинезоне
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Певица Алсу, переживающая развод с бизнесменом Яном Абрамовым, улетела работать за границу. Артистку сняли на видео во время выступления на Ибице, соответствующие кадры разместил Telegram-канал «НеМалахов».

По данным издания, Алсу пригласили исполнить свои хиты на частной вечеринке.

На опубликованном видео артистка в мерцающем комбинезоне исполнила свой старый трек «Свет в твоем окне». Алсу выступила на пляже в вечернее время, она стояла босиком на песке.

Ранее поклонники нашли в Интернете старую переписку Алсу с моделью Анастасией Решетовой, которую считают предполагаемой любовницей супруга певицы. Девушки, возможно, несколько лет назад дружили.

Алсу Концерты Громкие разводы Испания

Новости по теме