Боец ММА Джефф Монсон принял ислам в Москве

Монсон произнес шахаду (свидетельство о принятии ислама) в ходе меропрития, организованного Европейским мусульманским форумом.

«Я принимаю мусульманскую религию осознанно. Я долго шел к этому, много взвешивал и обдумывал», - сказал он.

По словам бойца, он специально заранее не говорил о том, что становится мусульманином. Он также отметил, что ему «хорошо живется в России».

Президент России Владимир Путин предоставил гражданство страны Джеффу Монсону еще в 2018 году, в том же году его избирали в Совет депутатов городского округа Красногорск.

В 2023 году боец ММА решил отказаться от гражданства США из-за несогласия с политикой действующей в стране власти.