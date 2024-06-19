19 июня 2024, 22:39

Боец ММА Джефф Монсон принял ислам в Москве

РИА «Новости»
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Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон принял ислам во время торжественного приема по случаю Курбан-байрама в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости».

Монсон произнес шахаду (свидетельство о принятии ислама) в ходе меропрития, организованного Европейским мусульманским форумом.

«Я принимаю мусульманскую религию осознанно. Я долго шел к этому, много взвешивал и обдумывал», - сказал он.

По словам бойца, он специально заранее не говорил о том, что становится мусульманином. Он также отметил, что ему «хорошо живется в России».

Президент России Владимир Путин предоставил гражданство страны Джеффу Монсону еще в 2018 году, в том же году его избирали в Совет депутатов городского округа Красногорск.

В 2023 году боец ММА решил отказаться от гражданства США из-за несогласия с политикой действующей в стране власти.

Россия Ислам Москва
19 июня 2024, 21:53
Стало известно имя победителя «Новой битвы экстрасенсов»
Freepik
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Победителем 24-го сезона шоу «Новая битва экстрасенсов» стал Артем Краснов. Об этом участник популярной передачи написал в своем Telegram-канале.

«Спасибо всем, кто голосовал за меня! Это наша с вами победа», - написал он.

Финал проекта покажут на телеканале ТНТ 22 июня, но результаты голосования стали известны уже сейчас. Второе место на шоу у Максима Левина, который уже участвовал в одном из предыдущих сезонов проекта.

Третье место оказалось у Лизы Петровой, а четвертое досталось Александру Сакову. Нового обладателя синей руки поздравили коллеги и победитель одного из прошлых сезонов Олег Шепс.

В марте зрители наблюдали за шоу «Экстрасенсы. Реванш» , в котором победила ведьма Соня Егорова. В финал проекта вышли три ведьмы - Ангелина Изосимова, Николь Кузнецова и Соня Егорова, легко проходившие все испытания.

Экстрасенсы Телевидение
19 июня 2024, 19:52
Актера Бардукова госпитализировали в Москве с подозрением на ботулизм и микроинсульт
РИА «Новости»
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Актер Алексей Бардуков попал в больницу в Москве с подозрением на ботулизм и микроинсульт, сообщил Mash. По информации источника Telegram-канала, до этого артист мог есть готовые блюда из службы доставки.

Источник Mash уточнил, что Бардукову стало плохо 16 июня. В это время он был дома. Супруга вызвала скорую помощь.

Актер испытывал головокружение, слабость. Кроме того, у него поднялось давление. Мужчину доставили в больницу.

По оценкам врачей, он находится в состоянии средней степени тяжести, добавил собеседник Telegram-канала. По его данным, ближайшие дни Бардукову нужно будет провести под присмотром медиков.

Ранее по факту массового отравления жителей нескольких регионов готовой едой из службы доставки возбудили уголовное дело.

В среду, 19 июня, Замоскворецкий суд Москвы арестовал обвиняемого по делу повара Карима Норматова. Он пробудет в СИЗО до 15 августа.

Актеры Москва Случаи ботулизма в России
19 июня 2024, 18:18
Звезда сериала «Универ» решила сменить имя пятилетней дочери
Global Look Press
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Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич решила сменить имя своей пятилетней дочери. На своей странице в социальной сети Instagram* актриса опубликовала видео, как она заполняет документы в органах опеки.

Знаменитость отметила, что это необходимо сделать до того, как девочка пойдет в школу.

«Во-первых, когда она была маленькой, она где-то до двух лет называла себя Аней. Во-вторых, все имена в нашей семье начинаются на букву „А“», - объяснила актриса.

По ее словам, у дочки началась истерика, так как она тоже захотела, чтобы ее имя начиналось на первую букву алфавита. В связи с этим, девочку решили назвать Анна-Мария.

Хилькевич добавила, что уже начала подбирать имя для будущего ребенка и тоже на букву «А». Она воспитывает двух дочерей от бизнесмена Артура Волкова.

Недавно актриса провела гендер-пати.

Торт для мероприятия обошелся ей в миллион рублей.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Дети Сериалы Семья Актеры Анна Хилькевич
19 июня 2024, 17:28
«Копия мамы». Поклонники восхитились красотой 10-летней дочери Пугачевой
РИА «Новости»
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Юморист Максим Галкин* выложил в социальной сети Instagram** фотографию из ресторана на Кипре, на которой его запечатлели вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой, и детьми. Поклонники осыпали комплиментами их дочь Лизу и отметили, что девочка затмила маму.

На снимке девочка стоит рядом с мамой, а за спиной ее отец приобнял супругу и сына Гарри. Лиза одета в серебристое платье и белый жакет. В руках она держит мини-сумку Prada стоимостью около 175 тысяч рублей.

«Лиза - будущая звезда! Очень эффектная девочка», «Как быстро растут детки. Лиза расцветает с каждым годом», «У мамы с дочкой одна улыбка» «Гарри - копия папы, Лиза - копия мамы», «Лиза и Гарри уже становятся все больше похожи на родителей», - написали пользователи.

Накануне юморист отпраздновал свое 48-летие. Близкие преподнесли ему большой торт с надписью: «Любимому мужу и папе».

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

** Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Дети Семья Алла Пугачева Максим Галкин Шоу-бизнес

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