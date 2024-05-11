«Бодрячком, уже гуляет». Сын Куклачева сообщил о состоянии отца

«Юрий Дмитриевич чувствует себя уже намного лучше, он бодрячком, уже гуляет, но пока еще его не выписывают, пока еще наблюдают врачи. Пока непонятно. [когда будет выписка]», - поделился он.

Ранее в Театре кошек сообщали, что артиста могут выписать из больницы 13 мая. Такие данные в беседе с АГН «Москва» предоставила администратор Инга Герасимова.

«Его состояние замечательное, 13 мая планируют выписать», - заявила она.

Куклачева доставили в больницу 12 апреля прямо с юбилейного концерта в «Вегас Холле». Дрессировщику провели операцию, которая длилась 3,5 часа.