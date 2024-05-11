11 мая 2024, 13:15

«Бодрячком, уже гуляет». Сын Куклачева сообщил о состоянии отца

РИА «Новости»
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Знаменитый дрессировщик Юрий Куклачев пока еще остается под наблюдением врачей, но чувствует себя уже гораздо лучше, даже может совершать прогулки. Об этом в комментарии 360.ru сообщил его сын Дмитрий.

«Юрий Дмитриевич чувствует себя уже намного лучше, он бодрячком, уже гуляет, но пока еще его не выписывают, пока еще наблюдают врачи. Пока непонятно. [когда будет выписка]», - поделился он.

Ранее в Театре кошек сообщали, что артиста могут выписать из больницы 13 мая. Такие данные в беседе с АГН «Москва» предоставила администратор Инга Герасимова.

«Его состояние замечательное, 13 мая планируют выписать», - заявила она.

Куклачева доставили в больницу 12 апреля прямо с юбилейного концерта в «Вегас Холле». Дрессировщику провели операцию, которая длилась 3,5 часа.

Больницы Москва
11 мая 2024, 13:22
Российский чемпион UFC задолжал ФНС более 300 миллионов рублей
Global Look Press
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не выплатил Федеральной налоговой службе 306 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, в связи с неуплатой ведомство заблокировало счета благотворительного фонда спортсмена и связанного с ним промоушена Eagle FC. В настоящий момент сумма задолженности составляет 306 688 389 рублей.

После завершения карьеры Нурмагомедов вышел из состава учредителей ряда компаний, где числился владельцем. Речь идет о «Фонде развития образования, спорта и социальных инициатив», «Первый мобильный» и «Сильди.

Кроме того, ФНС закрыла принадлежащую Нурмагомедову туристическую компанию ООО «Хикмет тревел» по причине недостоверных данных в официальных бумагах.

Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году. Его профессиональный рекорд составляет 29 побед в 29 боях.

Глава UFC Уайт в шутку сказал, что команда Нурмагомедова может захватить США.

Хабиб Нурмагомедов UFC
11 мая 2024, 05:29
Актриса Задорожная призналась, что впервые станет матерью в 38 лет
РИА «Новости»
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Российская актриса Анастасия Задорожная раскрыла подписчикам секрет своей «пропажи», признавшись, что готовится стать матерью. Об этом сообщил Пятый канал.

Актриса опубликовала в личном блоге фотографию, на которой она стоит в коридоре, подвернув футболку так, что стал виден ее большой живот. Задорожная призналась, что уже устала читать публикации, где каждый придумывает объяснения по поводу ее отсутствия на светских мероприятиях или в новых проектах.

­­­­По ее словам, «анекдотичная подборка постов» с заголовками на тему, куда она пропала, заряжает ее не хуже витаминов.

«Подкину еще одну - упала на удобный матрас и „провалилась“. Уже пятый год не могу себя отковырять… Делом занята, не отвлекайте», - написала она.

Актриса вышла замуж за бизнесмена Владимира Макарова в 2020 году. Пара познакомилась в самолете во время полета, а после прибытия обменялась номерами телефонов.

Ранее ведущая телеканала «Матч ТВ» Яна Ромашкина сообщила о беременности от футболиста Наира Тикнизяна, опубликовав фотографию с округлившимся животом. По ее словам, она семейный человек, поэтому очень рада своему статусу мамы.

Беременность Россия Актеры
11 мая 2024, 04:49
Вернувшийся в РФ Козловский обратился к россиянам
РИА «Новости»
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Российский актер Данила Козловский прилетел в Россию из Европы и попал под весенний снегопад. Он с юмором отнесся к прохладе, решив записать шутливое видео, сообщил журнал The Voice.

Козловский во время уличной прогулки включил камеру. На него падал снег, но одетый у теплую куртку и закутанный в шарф актер сохранял невозмутимость, рассказывая, как правильно провести жаркое лето. По его словам, скоро потеплеет.

«Первое: не забывайте пользоваться кремом от загара, потому что ультрафиолет будет насыщенный, и кожа не должна, так сказать, тревожиться и сгорать», - рекомендовал он.

Козловский добавил, что обязательно надо пользоваться только натуральными материалами типа хлопка или льна, чтобы избежать потницы. В конце видео он пожелал подписчиками всего хорошего, закончив словами «не сгорайте на солнце!».

Ранее Козловский признался в любви Алле Пугачевой , поздравляя певицы с 75-летием. Он также спел на сцене ее старый хит «Любовь, похожая на сон».

Кино Фильмы Россия Актеры
11 мая 2024, 01:31
Лоза раскрыл причину убийства Влада Листьева
РИА «Новости»
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Певец Юрий Лоза заявил, что в убийстве Владислава Листьева виновны «финансовые воротилы», которых не устроили идеи журналиста о развитии телевидения в России. Об этом исполнитель рассказал в интервью aif.ru.

«Листьев предлагал изменить систему на ТВ. Он предлагал деньги за рекламу использовать немножко по-другому. Ему сказали: ничего не надо менять. Он начал настаивать на своем, его убрали», - предположил Лоза.

По словам певца, Листьев хотел направить получаемые от рекламы средства на развитие собственных авторских программ, что обошлось значительно дороже производства программ по лицензии.

Известный журналист Владислав Листьев 10 мая отметил бы 68-летие. Он был одной из самых заметных фигур на отечественном телевидении. Листьев является автором телепрограмм «Взгляд», «Час пик» и «Поле чудес». Его убили 1 марта 1995 года в Москве в подъезде собственного дома. Убийство до сих пор не раскрыли.

Убийства Реклама Россия Телевидение Юрий Лоза

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