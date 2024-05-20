Блогеру Марии Погребняк сделали предложение

Погребняк рассказала, что они решили пройтись в парке Лужники в Москве в один из солнечных дней. Во время прогулки они присели отдохнуть на лавочке. Блогер хотела проверить рабочие сообщения, но Головинский попросил ее подержать в руке небольшой предмет. К ее удивлению, это оказался футляр с кольцом.

«„Что это?“ - задаю вопрос и от растерянности не сразу понимаю, что коробочку надо открыть. Мне сделали предложение, и я сказала да», - рассказала Погребняк.

Ранее дочь режиссера Филиппа Янковского собралась замуж за актера на 10 лет старше ее. Она обручится с Вадимом Королевым.