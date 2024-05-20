Блогеру Марии Погребняк сделали предложение
Блогер и модель Мария Погребняк объявила о помолвке с бизнесменом и спортсменом Игорем Головинским. В своем Telegram-канале она сообщила, что ей сделали предложение руки и сердца.
Погребняк рассказала, что они решили пройтись в парке Лужники в Москве в один из солнечных дней. Во время прогулки они присели отдохнуть на лавочке. Блогер хотела проверить рабочие сообщения, но Головинский попросил ее подержать в руке небольшой предмет. К ее удивлению, это оказался футляр с кольцом.
«„Что это?“ - задаю вопрос и от растерянности не сразу понимаю, что коробочку надо открыть. Мне сделали предложение, и я сказала да», - рассказала Погребняк.
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