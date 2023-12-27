Блогеру Лерчек разрешили пользоваться интернетом

«Все ограничения сняты», - подчеркнул правозащитник.

В среду, 26 декабря, чета блогеров Валерия и Артем Чекалины впервые почти за 10 месяцев появились в Сети. Супруги опубликовали в социальных сетях видео, в котором вместе с детьми выходят из огромной подарочной коробки.

«Мы вернулись, чтобы остаться», - отметил голос за кадром.

Блогеров обвинили в уклонении от уплаты налогов.

Имущество семьи Чекалиных арестовали, заморозив при этом все их банковские счета. Из обязали выплатить штраф. Однако они не смогли вовремя погасить его из-за блокировки счетов.

По данным Telegram-канала Mash , недавно Чекалины погасили долги перед налоговой в размере около 500 миллионов рублей. После этого следователи сняли с четы блогеров «судебный бан».

Сначала Лерчек оплатила долг в размере 311 миллионов рублей. Затем погасила еще одну задолженность в 296 миллионов.

С блогера Лерчек (Валерия Чекалина - настоящее имя) сняли все ограничения. Ей разрешили пользоваться телефоном. Об этом сообщил РИА «Новости» адвокат Чекалиной Константин Третьяков.