Блогеру Лерчек отказали в разводе с мужем

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Судья мирового участка не утвердила мировое соглашение между блогерами Артемом и Валерией Чекалиными (Лерчек). Заседание по делу о разводе перенесли на 10 июля, сообщил « Пятый канал ».

Причины отказа не уточняются. При этом сам Артем Чекалин уже успел сообщить о разводе с супругой на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Сегодня последний день, когда мы муж и жена», - написал он.

Чекалин поблагодарил супругу за совместно прожитые годы и назвал развод с ней самым тяжелым испытанием в жизни.

В мае у Лерчек нашли новые миллионные долги перед налоговой. ФНС направила блогеру письмо с предупреждением о возможной блокировке счета и запретом на выезд за рубеж.

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