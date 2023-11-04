Издание опубликовало видео, на котором обвиняемого выводят из машины полиции и ведут к зданию суда.

Известный блогер называл себя рублевым миллиардером и предлагал всем желающим научиться зарабатывать миллионы на его платных курсах. Одна из его бывших клиенток призналась, что судится с Шабутдиновым не первый год.

Тридцатидвухлетнего блогера задержали накануне в съемных апартаментах в Москве, куда он вернулся из-за границы. В тот день он собирался запустить очередной курс, однако правоохранители нарушили эти планы.

Аязу Шабутдинову уже предъявили обвинение. Коучу вменяют восемь случаев мошенничества - именно столько человек заключили с ним договоры на крупные суммы. Шабутдинов не признает вину. Тем не менее суд рассмотрит вопрос о его взятии под стражу.