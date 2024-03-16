16 марта 2024, 00:27

Блогера Николая Соболева исключили из списка иноагентов

РИА «Новости»
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Видеоблогера Николая Соболева исключили из реестра иностранных агентов. Об этом сообщили на сайте Минюста России.

«В связи с утратой признаком иностранного агента», - уточнило ведомство.

Помимо Соболева из реестра исключили бывшего главного редактора «Орловских новостей» Дениса Константинова.

Соболев уже отреагировал, опубликовав видео, в котором заявил, что это «невероятная новость» для него. Также он сообщил о возобновлении работы своего канала и поблагодарил за поздравления, признавшись, что он счастлив.

Соболева внесли в перечень иноагентов в феврале 2023 года. Ведомство объяснило свое решение тем, что блогер высказывался против граждан России и специальной военной операции, а также «выступал в поддержку недружественной страны».

Ранее реестр иноагентов пополнился новыми именами , в числе которых оказался российский актер Семен Трескунов* и режиссер Роман Либеров*. Оба проживают за пределами России и выступают против спецоперации.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Блогеры Россия Иноагенты
15 марта 2024, 23:21
«Меня бы не вытащили». Актриса Наталья Селезнева попала в больницу
РИА «Новости»
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Народная артистка России Наталья Селезнева попала в больницу с двусторонним воспалением легких. О своей госпитализации она рассказала ТАСС.

«Хорошо, что в больнице, потому что дома меня бы не вытащили», - отметила артистка По словам Селезневой, уже три дня она находится под наблюдением врачей. О выписке пока речи нет.

В январе артистка обратилась к врачам с жалобами на насморк и кашель. Помощница Селезневой позже сообщила, что у нее легкая простуда и «ничего серьезного нет».

Наталья Селезнева сыграла в комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» героиню «хорошей девочки Лиды». Также российские зрители знают ее по роли жены Шурика в фильме «Иван Васильевич меняет профессию».

В 2006 году актрису наградили орденами Дружбы и Почета. В декабре прошлого года Селезнева вернулась на сцену после долгого перерыва, она участвовала в спектакле «Новогодний кабачок».

Болезни Фильмы Актеры
15 марта 2024, 22:54
Звезда фильма «Любовь и голуби» Михайлов призвал россиян прийти на участки и проголосовать
РИА «Новости»
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Звезда фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов призвал соотечественников прийти на избирательные участки и проголосовать на президентских выборах, определив будущее своих детей и страны. В распоряжении «360» появились кадры обращения актера к россиянам.

«На выборы я иду с чистой совестью и делаю это ради будущего нашей Родины, нашей России, ради наших детей и внуков, ради будущего нашей страны, за которой огромное будущее. Я призываю всех: Голосуйте! Не оставайтесь равнодушными», - заявил актер.

Александр Яковлевич проживает в городском округе Химки. Он известен как актер театра и кино, режиссер и общественно-политический деятель.

Михайлов дебютировал в кино в начале 70-х годов. Среди его главных ролей можно выделить работы в фильмах «Любовь и голуби», «Мужики», «Змеелов» и «Отряд специального назначения». Также он сыграл около 50 ролей в театре. Помимо этого, артист попробовал себя в качестве певца, аккомпанируя себе на гитаре, и даже выступал с концертной пограммой.

Михайлов является заслуженным и народным артистом РСФСР, обладает рядом государственных наград. Он занимает активную патриотическую политическую позицию.

Россия Актеры Выборы президента РФ
15 марта 2024, 22:22
Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище
РИА «Новости»
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Народного артиста РФ Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище. Прощание состоится в Театре Сатиры, сообщило «РИА Новости».

По данным Telegram-канала Mash, народный артист России скончался из-за проблем с сердцем.

В 2020 году Александр Ширвиндт переболел коронавирусом, на фоне которого него развилась пневмония. А в 2022 году у артиста диагностировали стенокардию.

Актер театра и кино Юрий Васильев надеялся вместе с народным артистом отметить 100-летие Театра сатиры. Он назвал Ширвиндта выдающейся личностью и очень добрым человеком.

О смерти Александра Ширвиндта стало известно 15 марта, он умер в больнице. Летом ему бы исполнилось 90 лет. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Ширвиндта.

Режиссер Театры Актеры
15 марта 2024, 21:38
«Переюморить невозможно». Актер Васильев рассказал об уникальном даре Ширвиндта
РИА «Новости»
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Народный артист России Александр Ширвиндт обладал уникальным даром — исключительным чувством юмора и иронией. Таким в беседе с «360» его вспомнил советский и российский актер театра и кино Юрий Васильев.

«Я в шоке. В последнее время я все пытался до него дозвониться, он обычно всегда отвечал на звонки. А здесь он уже месяц, наверно, не перезванивает», - отметил артист.

Как заявил Васильев, ему говорили, что Ширвиндт вышел из больницы. Но сегодня актер узнал, что народный артист скончался в медицинском учреждении. Васильев признался, что его шокировала эта новость. Он назвал Ширвиндта выдающейся личностью и очень добрым человеком. По его мнению, он был не только отличным актером, но и режиссером.

«Он был человеком, обладающим удивительным чувством юмора, иронии. Когда он участвовал в мероприятиях, все всегда ждали, что скажет Ширвиндт. Потому что его переюморить нельзя было. Никому. Его удивительная реакция. Он моментально отвечал на юмор и сходу отвечал. Удивительный дар», - подчеркнул Васильев.

Он надеялся, что вместе с народным артистом Театр сатиры отметит в октябре 100-летний юбилей. Васильев добавил, что лично для него Ширвиндт очень многое сделал.

Заслуженная артистка Росиии, Ольга Кузина рассказала «360», что совсем недавно стала служить в Театре сатиры. Она не успела поближе познакомиться с Ширвиндтом, но надеялась, что успеет посотрудничать с ним.

«Я так надеялась, что мы посотрудничаем. У нас такой проект задумывался, в котором и он должен был принимать участие, и я. Я надеялась, что это произойдет. Но, к сожалению…» - добавила Кузина.

О смерти Ширвиндт стало известно 15 марта. Летом 2024 года ему должно было исполниться 90 лет.

Александр Ширвиндт скончался в больнице. Причина смерти пока неизвестна.

Певец Лев Лещенко назвал Ширвиндта яркой личностью с безмерной душой. Актер Театра сатиры Юрий Горин указал, что народный артист России был человеком со сверхъестественным остроумием.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Ширвиндта.

Больницы Кино Режиссер Россия Театры Актеры

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