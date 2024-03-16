Блогера Николая Соболева исключили из списка иноагентов
Видеоблогера Николая Соболева исключили из реестра иностранных агентов. Об этом сообщили на сайте Минюста России.
«В связи с утратой признаком иностранного агента», - уточнило ведомство.
Помимо Соболева из реестра исключили бывшего главного редактора «Орловских новостей» Дениса Константинова.
Соболев уже отреагировал, опубликовав видео, в котором заявил, что это «невероятная новость» для него. Также он сообщил о возобновлении работы своего канала и поблагодарил за поздравления, признавшись, что он счастлив.
Соболева внесли в перечень иноагентов в феврале 2023 года. Ведомство объяснило свое решение тем, что блогер высказывался против граждан России и специальной военной операции, а также «выступал в поддержку недружественной страны».
Ранее реестр иноагентов пополнился новыми именами , в числе которых оказался российский актер Семен Трескунов* и режиссер Роман Либеров*. Оба проживают за пределами России и выступают против спецоперации.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.