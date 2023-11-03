03 ноября 2023, 12:10

Блогера-миллионника Шабутдинова задержали за мошенничество с образовательными курсами — источник

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В Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова. Его заподозрили в мошенничестве при продаже образовательных курсов, сообщил источник «360».

По его данным, блогер прилетел в Москву из-за границы и отправился не домой, а в съемные апартаменты. Там и произошло задержание. Операцию провели сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со столичным управлением ФСБ.

Шабутдинов в своих соцсетях обещает научить всех желающих зарабатывать миллионы. Сегодня, 3 ноября, он планировал запустить очередной курс.

У блогера 1,9 миллиона подписчиков. Он основатель технологической образовательной компании для предпринимателей Like Центр и сети кампусов names. В соцсетях Аяз Шабутдинов позиционирует себя как «бывший подросток из поселка Куеда Пермского края», который выжил в бедные 1990-е, выбрался из нищеты и стал предпринимателем, инвестором и миллиардером.

Задержания Мошенничество
03 ноября 2023, 10:25
Пугачева приехала в Москву на неопределенное время
РИА «Новости»
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Российская певица Алла Пугачева прибыла в Москву в четверг, 2 ноября. Сколько именно она будет в России, неизвестно. Об этом сообщила ТАСС помощница артистки Елена Чупракова.

Россия Алла Пугачева Москва 2023
03 ноября 2023, 09:30
Момент возвращения Пугачевой в Россию попал на видео
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева прибыла в Москву из Пскова на поезде. Момент возвращения артистки попал на видео. Кадры опубликовал «Московский комсомолец».

Исполнительница хита «Миллион алых роз» приехала в Москву ранним утром. Ее заметили на Ленинградском вокзале. Судя по кадрам, Пугачева прибыла в Россию без супруга - шоумена Максима Галкина*.

На вокзале артистку сопровождали два помощника. Певица проследовала по перрону в белом полушубке и модных укороченных джинсах. Свой образ она разбавила бежевой кепкой и лоферами, очками и стильной сумкой цвета металлик. Один из помощников Пугачевой катил по перрону ее розовый чемодан.

Как сообщил Telegram-канал Shot , артистка приехала в свой замок, расположенный в деревне Грязь в Московской области. В доме, согласно публикации, заранее готовились к возвращению певицы.

Пугачева вернулась в Россию накануне. Ее заметили на пограничном переходе в Псковской области, на котором артистку ждала черная Toyota Camry. Главные события в жизни Пугачевой с момента выезда из России собрал «360».

* Максим Галкин - физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.

Израиль Россия Алла Пугачева
03 ноября 2023, 05:38
«Болеет очень». Дочь Заворотнюк впервые за долгое время высказалась о здоровье матери
РИА «Новости»
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Взрослая дочь тяжело больной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна впервые за долгое время рассказала о самочувствии матери. Ее слова привел сайт kp.ru.

В своих соцсетях телеведущая и модель часто рассказывает о повседневной жизни и общается с поклонниками. Один из подписчиков в очередной раз спросил звезду про здоровье ее знаменитой мамы. Обычно женщина игнорировала подобные вопросы, однако в этот раз решила ответить на всю аудиторию.

«Болеет очень сильно, мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло пять лет, в блоге тоже. Очень болит в груди», - заявила она в соцсетях.

Сейчас Анна живет за границей, однако постоянно созванивается с бабушкой по маминой линии Валентиной Борисовной.

О тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в конце 2018 года. Врачи нашли у нее глиобластому - самую опасную разновидность опухоли головного мозга. В феврале этого года актрису выписали домой из частной московской клиники.

Болезни Анастасия Заворотнюк Актеры Онкология
02 ноября 2023, 23:37
Киркоров купил картину «Примадонна» за 700 тысяч рублей на фоне слухов о возвращении Пугачевой
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров купил картину «Примадонна» стоимостью 700 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Артист приобрел работу на благотворительном аукционе, прошедшем на презентации нового альбома исполнительницы Люси Чеботиной. Киркоров пытался получить многие творения, но все попытки были неудачными. Однако когда дело коснулось «Примадонны», певец боролся до конца. В итоге картина досталась ему за 700 тысяч рублей.

При этом мужчине задали вопрос - а где находится певица Алла Пугачева? На щекотливую тему Киркоров говорить не стал.

Ранее появилась информация, что Пугачева вернулась в Россию. По предварительным данным, знаменитость пересекла российскую границу в Псковской области на черной Toyota Camry. При этом ее мужа Максима Галкина* рядом с ней не было.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Филипп Киркоров Алла Пугачева

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