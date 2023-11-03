По его данным, блогер прилетел в Москву из-за границы и отправился не домой, а в съемные апартаменты. Там и произошло задержание. Операцию провели сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со столичным управлением ФСБ.

Шабутдинов в своих соцсетях обещает научить всех желающих зарабатывать миллионы. Сегодня, 3 ноября, он планировал запустить очередной курс.

У блогера 1,9 миллиона подписчиков. Он основатель технологической образовательной компании для предпринимателей Like Центр и сети кампусов names. В соцсетях Аяз Шабутдинов позиционирует себя как «бывший подросток из поселка Куеда Пермского края», который выжил в бедные 1990-е, выбрался из нищеты и стал предпринимателем, инвестором и миллиардером.