Блогера Хилми Форкса задержали за распространение порнографии — СМИ
В Подольске полиция задержала треш-блогера Хилми Форкса за распространение порнографии. Он публиковал ролики со своим участием в интернете, сообщил источник RT.
«Треш-блогера Хилми Форкса задержали в Подольске за распространение порно», - сообщило издание.
Его адвокат Константин Ерохин опроверг «360» эту информацию. По его словам, расследование по порнографии уже завершили и скоро передадут материалы в суд.
Скандальный блогер родом из Краснодара стал известным после провокационных видео в соцсетях, а затем - драки в ресторане быстрого питания. В июле 2023 года его арестовали на 12 суток за мелкое хулиганство и оштрафовали. Лига безопасного интернета и депутаты Госдумы требовали возбудить уголовное дело об ЛГБТ-пропаганде и заблокировать блог Хилми Форкса.