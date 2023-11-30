Многие российские артисты не хотят выступать на одной сцене с певцом Shaman (Ярославом Дроновым), поскольку «видят его неискренность». Об этом заявил владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев.

Он признался, что певца не раз приглашали на «Золотой граммофон» и программы «Русского радио».

«Но, к сожалению для него, очень многие артисты при условии, что на сборном концерте будет Shaman, тут же отказываются выступать. <…> Все видят неискренность этого парня», - процитировало Киселева News.ru.

По словам медиаменеджера, артист является «кремлевским продуктом» и при этом ничего не делает для армии.

«Это просто необъяснимая ситуация», - недоумевает Киселев.

Он резюмировал: нельзя «расчищать поляну для себя» в ущерб остальным.

Вокруг популярного певца ходит множество слухов, его имя часто мелькает в медиапространстве. Поговаривали о его романе с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Сжегший российский паспорт певец Шарлот вызвал Ярослава Дронова на дуэль. А еще недавно неизвестный от имени Shaman заявил, что заложил бомбу в московском парке.