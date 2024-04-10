Блогера Гоар Аветисян проверят на экстремизм
Следственный комитет проведет проверку на экстремизм в отношении бьюти-блогера Гоар Аветисян. Инициатором стал казахстанский активист Антон Бударов, который обвинил визажистку в дискредитации России. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По информации издания, Аветисян разместила в запрещенной соцсети видео, в котором обсуждалась смерть гражданской супруги бывшего министра Казахстана Салтанат Нукеновой. В ролике упоминалась страница кузена покойной, Айтбека Нукенова. Это и стало причиной обвинений.
Бударов заявил, что взгляды Нукенова дискредитируют Россию и содержат экстремизм. По его мнению, поддержка такого человека недопустима и бросает тень «иностранного агента» на саму Аветисян.
Активист подал в СК заявление с требованием проверить Аветисян на предмет экстремизма. К самому Нукенову у него вопросов не возникло.
Ранее журналистку Божену Рынску попросили проверить на экстремизм. Поводом стали ее жесткие высказывания о русских.