Блогера Гоар Аветисян проверят на экстремизм

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По информации издания, Аветисян разместила в запрещенной соцсети видео, в котором обсуждалась смерть гражданской супруги бывшего министра Казахстана Салтанат Нукеновой. В ролике упоминалась страница кузена покойной, Айтбека Нукенова. Это и стало причиной обвинений.

Бударов заявил, что взгляды Нукенова дискредитируют Россию и содержат экстремизм. По его мнению, поддержка такого человека недопустима и бросает тень «иностранного агента» на саму Аветисян.

Активист подал в СК заявление с требованием проверить Аветисян на предмет экстремизма. К самому Нукенову у него вопросов не возникло.

Ранее журналистку Божену Рынску попросили проверить на экстремизм. Поводом стали ее жесткие высказывания о русских.