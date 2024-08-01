Блогера Эдварда Била экстренно госпитализировали с подозрением на заражение крови

По информации канала, пранкеру грозит ампутация левой ноги. Три месяца назад Бил упал с самоката, получив открытый перелом ноги. Как выяснилось, он не успел долечиться до нового пранка.

«Неделю назад нога снова заболела и начала опухать на месте перелома. Сегодня вечером стало сильно хуже, вызвали скорую помощь», - уточнил канал.

Била госпитализировали в 23:00 по московскому времени. Его отправили в сопровождении конвоя в одну из столичных больниц. По его словам, в спецприемнике ему не оказали необходимую медицинскую помощь, поэтому, вероятно, и началось заражение.

Ранее Никулинский районный суд отправил Била под административный арест еще на 14 суток после массовой драки в общественном месте, когда он снимал очередной пранк.