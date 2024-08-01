01 августа 2024, 01:27

Блогера Эдварда Била экстренно госпитализировали с подозрением на заражение крови

РИА «Новости»
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В Москве арестованного блогера Эдварда Била экстренно госпитализировали из спецприемника с подозрением на заражение крови. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, пранкеру грозит ампутация левой ноги. Три месяца назад Бил упал с самоката, получив открытый перелом ноги. Как выяснилось, он не успел долечиться до нового пранка.

«Неделю назад нога снова заболела и начала опухать на месте перелома. Сегодня вечером стало сильно хуже, вызвали скорую помощь», - уточнил канал.

Била госпитализировали в 23:00 по московскому времени. Его отправили в сопровождении конвоя в одну из столичных больниц. По его словам, в спецприемнике ему не оказали необходимую медицинскую помощь, поэтому, вероятно, и началось заражение.

Ранее Никулинский районный суд отправил Била под административный арест еще на 14 суток после массовой драки в общественном месте, когда он снимал очередной пранк.

Больницы Блогеры Эдвард Бил
31 июля 2024, 23:53
Спать без разрешения нельзя. Канье Уэст установил тотальный контроль над Бьянкой Цензори
РИА «Новости»
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Рэпер Канье Уэст взял жизнь жены, модели Бьянку Цензори, полностью под свой контроль. Об этом сообщило издание In Touch Weekly.

По словам инсайдера из окружения знаменитости, Уэст сам выбирает одежду для Цензори. Также он нередко высказывает свое недовольство из-за внешнего вида возлюбленной или критикует ее тело «вплоть до интимных частей».

«Канье проверяет ее социальные сети и контролирует, что она ест и пьет. Она даже не может лечь спать без его разрешения», - отметили в сообщении.

Рэпер считает, что все его действия направлены только на благо жены.

Бьянка часто выходит на публику со своим мужем в крайне откровенных нарядах. Во время одной из таких прогулок она появилась перед фотографами с розовыми волосами и в прозрачном боди.

Также модель заметили в кинотеатре в мужских бежевых трусах и микробюстгальтере.

Модели Отношения Канье Уэст Бьянка Цензори
31 июля 2024, 22:13
Хит Бузовой попал в мировой чарт Billboard
РИА «Новости»
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Песня российской певицы Ольги Бузовой «Без дел» попала в мировой рейтинг Billboard. Данные об этом появились на странице чарта.

Композиция заняла 48-ю строчку в TikTok Billboard Top 50, в котором представляют самые популярные песни из соцсети TikTok в США.

Рейтинг обновляют каждую неделю. Трек Бузовой начал набирать популярность в TikTok этим летом. Иностранцы активно слушают эту песню, которой уже четыре года, написала Бузова в своем Telegram-канале.

«Песня „Без дел“ 2021 года. И вот смотрите, спустя три года мы ворвались в мировой чарт. Знай наших, знай русских!» - отметила она.

В ноябре 2023 года хит Каты Лель «Мой мармеладный» покорил мировые чарты. В рейтинге Spotify песня заняла пятую строчку, обогнав композиции Тейлор Свифт, Канье Уэста и других мировых звезд. После этого певица повысила свои гонорары в пять раз.

Ранее в соцсетях распространили видеоролик, на котором телеведущей Ольге Бузовой во время выступления отключили фонограмму.

Ольга Бузова Песни Рейтинги TikTok
31 июля 2024, 21:35
Парижане вызвали полицию из-за танцев Джигурды и группы «Мираж»
РИА «Новости»
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Жители Парижа пожаловались в полицию на поведение актера Никиты Джигурды и участников группы «Мираж». Об этом «Газете.ru» рассказал лидер музыкального коллектива Алексей Горбашов.

По его словам, поведение артистов во время съемок видео на песню «Не поможет эта ночь» разозлило французов. Это произошло в тот момент, когда арендованный для ролика лимузин заглох на узкой улочке Парижа.

«До полусмерти напугали пассажиров метро, а заодно и прохожих, которые оказались в тот вечер в районе „Мулен Руж“», - рассказал Горбашов.

После этого команда продолжила пить шампанское и танцевать. Музыкант назвал чудом, что вызванная полиция не забрала артистов в участок.

Ранее вокруг Никиты Джигурды разгорелся скандал из-за видео, на котором он целовал балерину Анастасию Волочкову.

Она назвала поведение актера подлостью, после которой больше не считает его другом.

Париж Скандалы Полиция Актеры
31 июля 2024, 18:13
Анна Нетребко выступит в США впервые с 2019 года
Global Look Press
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Российская оперная певица Анна Нетребко впервые с 2019 года выступит в США. Гала-концерт на площадке Palm Beach Opera во Флориде пройдет 3 февраля 2025 года, сообщили организаторы на официальном сайте.

«Насладитесь элегантным ужином и кампанией международно признанной сопрано Анны Нетребко, которая вместе с пианистом Анхелем Родригесом представит сольную программу на площадке Palm Beach Opera», - написали в пресс-релизе.

В 2022 году «Метрополитен-опера» прекратила сотрудничество с оперной певицей, так как она не отказалась от публичной поддержки президента России Владимира Путина из-за событий на Украине. Нетребко подала в суд, а после решила взять паузу в концертной деятельности. В сентябре 2023-го она вновь вышла на сцену и выступила в «Берлинской опере», а после и на других ведущих площадках Европы.

Ранее Нетребко и ее супруг, азербайджанский вокалист Юсиф Эйвазов публично объявили о своем разводе. Брак артистов не выдержал испытания расстоянием.

США Европа Россия Музыка Анна Нетребко

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