Блогер Валя Карнавал задолжала почти четверть миллиона рублей налоговой

По информации издания, ФНС отправила блогеру предупреждение и пригрозила заблокировать счета в банке или вовсе не выпустить за границу, если она и дальше будет игнорировать оплату налогов.

Кроме того, как выяснили журналисты, за последние два месяца блогер перевела налоговой более двух миллионов рублей. Еще в начале мая ее долг перед ФНС превышал 2,3 миллиона рублей.

Пиар-менеджер Карнавал в беседе с изданием заверил, что с налогами у звезды проблем нет и задолженностей быть не должно.

Ранее стало известно, что блогер Лерчек задолжала ФНС 23 миллиона рублей. После ей начислили еще 12 миллионов. Проверка по делу о неуплате налогов и отмывании денег через покупку валюты в отношении нее и ее супруга продолжается.