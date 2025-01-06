Блогер Сердюков рассказал, когда сыграет свадьбу с Бородиной
Блогер Николай Сердюков сделал предложение руки и сердца телеведущей Ксении Бородиной спустя полгода отношений, а теперь рассказал, когда планирует сыграть с ней свадьбу. Об этом сообщил Пятый канал.
Бородина получила предложение от Сердюкова в Эрмитаже, позже поделившись с подписчиками своей радостью. Их роман стремительно развивался.
Сердюков в личном блоге устроил рубрику «Вопрос-ответ», где поделился с подписчиками новыми подробностями о предстоящей свадьбе. До этого он пара держала их в секрете.
Если раньше блогер говорил, что о планах устроить свадьбу в 2025 году, но не уточняя месяц, то недавно заявил, что возьмет телеведущую в жены уже летом.
Бородина и Сердюков познакомились на съемках шоу «Последний герой» летом 2024 года. В августе Сердюков публично признался в любви к телеведущей.
До этого Бородина долго скрывала нового возлюбленного , заявляя подписчикам, что счастье любит тишину.