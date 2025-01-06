06 января 2025, 01:28

Блогер Сердюков рассказал, когда сыграет свадьбу с Бородиной

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Блогер Николай Сердюков сделал предложение руки и сердца телеведущей Ксении Бородиной спустя полгода отношений, а теперь рассказал, когда планирует сыграть с ней свадьбу. Об этом сообщил Пятый канал.

Бородина получила предложение от Сердюкова в Эрмитаже, позже поделившись с подписчиками своей радостью. Их роман стремительно развивался.

Сердюков в личном блоге устроил рубрику «Вопрос-ответ», где поделился с подписчиками новыми подробностями о предстоящей свадьбе. До этого он пара держала их в секрете.

Если раньше блогер говорил, что о планах устроить свадьбу в 2025 году, но не уточняя месяц, то недавно заявил, что возьмет телеведущую в жены уже летом.

Бородина и Сердюков познакомились на съемках шоу «Последний герой» летом 2024 года. В августе Сердюков публично признался в любви к телеведущей.

До этого Бородина долго скрывала нового возлюбленного , заявляя подписчикам, что счастье любит тишину.

Свадьбы Блогеры Россия Брак Шоу Дом-2 Шоу-бизнес Ксения Бородина
05 января 2025, 20:14
Моргенштерн рассказал о планах лечь в рехаб после концертов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Рэпер Алишер Моргенштерн* решил после ближайших концертов отправиться на лечение в реабилитационный центр. Об этом исполнитель рассказал своим подписчикам в Instagram**.

По словам Моргенштерна*, он планирует уехать в рехаб 17 января. Артист заявил, что выступит 6 января в Куршевеле, 11 января на Бали и 15 января на Пхукете.

Также рэпер опубликовал фото под капельницами, отметив, что таким образом готовится к предстоящим выступлениям.

«Реабилитационный центр уже найден», - написал он в посте.

Перед Новым годом Моргенштерн* заявил, что приостанавливает творческую карьеру из-за проблем со здоровьем. Также он почти на шесть миллионов рублей поднял цены за выступление на корпоративах. Музыкант исключил из списка напитков водку, но оставил коньяк и пиво.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

**Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram - на территории Российской Федерации запрещена.

Концерты Моргенштерн Артисты
05 января 2025, 17:28
Малиновская задолжала оплату за коммуналку
Читайте нас в: Google Новости
Известная телеведущая Маша Малиновская заинтересовала московских судебных приставов из-за неуплаты коммунальных услуг. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, исковое требование к Малиновской выставил «Мосэнергосбыт», он пытается найти телеведущую с 2020 года из-за долга в 125 тысяч рублей долга за коммунальные услуги и жилплощадь.

Последний судебный приказ Малиновской пришел 20 июня этого года, однако она не живет по указанному адресу уже длительное время. У телеведущей нет жилья, официального имущества и денег на счетах.

В 2024 года Малиновская съездила в Луганскую и Донецкую народные республики , чтобы поздравить российских военных с 23 февраля. Она признавалась, что визит в Донбасс разделил ее жизнь на до и после, а также охарактеризовала ситуацию словами «ад на земле».

Россия
05 января 2025, 16:21
Вера Брежнева опубликовала фото с загадочным мужчиной
Читайте нас в: Google Новости
Бывшая участница группа «ВИА Гра», певица Вера Брежнева в социальной сети Instagram* опубликовала фотографию с загадочным мужчиной, намекнув на новые отношения. Лицо незнакомца разглядеть невозможно — оно прикрыто кофтой и кепкой.

Ладони рук мужчины сомкнуты, рядом с ним лежит мобильный телефон. Пост певица сопроводила эмодзи черного сердца и буквой В. Имя нового возлюбленного певица не раскрывает.

В ноябре Брежнева заявляла, что после развода с продюсером Константином Меладзе она вернулась к возлюбленному, с которым познакомилась в 18-летнем возрасте.

Тогда звезда не стала называть имени мужчины. Однако известно, что в 19 лет Брежнева родила дочь Соню от чиновника Виталия Войченко.

Журналисты обращали внимание, что Брежнева начала экономить на одежде. Поклонники отмечали, что певица стала выглядеть так же, как в начале карьеры.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram - на территории Российской Федерации запрещена.

Мужчины Вера Брежнева
05 января 2025, 09:29
Сын Олега Газманова перенес операцию
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певец Родион Газманов, сын народного артиста России Олега Газманова, перенес операцию на руке. Об этом он сообщил в Instagram*.

Музыкант уточнил, что причиной операции стал бурсит - воспаление суставной сумки.

«К сожалению, само не рассосалось. При движении рукой периодически ловлю искры из глаз, но обещали, что через неделю все пройдет», - написал он.

Газманов добавил, что на фоне случившегося не станет отменять концерты, а просто будет во время своих выступлений меньше играть на гитаре. Певец пожелал поклонникам прекрасно провести новогодние праздники.

Ранее Родион Газманов взбесился из-за вопроса журналиста о сменившем фамилию брате Филиппе, пасынке Олега Газманова. Он буквально накричал на репортера и в эмоциональной манере посоветовал спросить о причинах этого поступка самого Филиппа.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram - на территории Российской Федерации запрещена.

Музыка Олег Газманов

Новости по теме