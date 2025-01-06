Блогер Сердюков рассказал, когда сыграет свадьбу с Бородиной

Бородина получила предложение от Сердюкова в Эрмитаже, позже поделившись с подписчиками своей радостью. Их роман стремительно развивался.

Сердюков в личном блоге устроил рубрику «Вопрос-ответ», где поделился с подписчиками новыми подробностями о предстоящей свадьбе. До этого он пара держала их в секрете.

Если раньше блогер говорил, что о планах устроить свадьбу в 2025 году, но не уточняя месяц, то недавно заявил, что возьмет телеведущую в жены уже летом.

Бородина и Сердюков познакомились на съемках шоу «Последний герой» летом 2024 года. В августе Сердюков публично признался в любви к телеведущей.

До этого Бородина долго скрывала нового возлюбленного , заявляя подписчикам, что счастье любит тишину.