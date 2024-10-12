Блогер Литвин ударил болельщика СКА и поскандалил с Бастой на матче Медиалиги

Основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Ким попросила бывшего супруга Владислава Бакальчука действовать только в рамках закона, а не устраивать разборки в стиле 1990-х. Видеообращение она опубликовала в Telegram-канале.

По мнению Ким, Бакальчук потерял адекватность восприятия. На это указывают угрозы, с которыми столкнулись сотрудники Wildberries. Кроме того, хакеры устраивают атаки на саму компанию.

Предпринимательница заявила, что именно из-за действий экс-мужа в прошлом году в Wildberries произошли забастовки. Также команда Бакальчука поставила под угрозу бизнес, заморозив стройки и якобы обворовав компанию на 37 миллиардов рублей.

«Меня не надо ни от кого спасать, меня никто не обманул. Объединиться с компанией Russ - это было правильное бизнесовое решение», - отметила она.

Ким подчеркнула, что вопросы нужно решать в рамках российского законодательства, а не заниматься «разборками в стиле 90-х».

В начале октября Татьяна Ким официально сменила фамилию на девичью. Такое решение она приняла после перестрелки у офиса маркетплейса 18 сентября в Москве. Жертвами нападения стали двое охранников.