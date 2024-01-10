Блогер Лерчек сменила прическу из-за облысения

Знаменитость объяснила, что мера по смене образа оказалась вынужденной. На фоне стресса у блогера выпало много волос, поэтому длинные локоны пришлось отстричь. Также в последнее время Лерчек страдала от боли в ногах.

«У меня были длинные, здоровые густые волосы. Я ходила к врачу. Заключение: обильное выпадение волос на фоне стресса, начальная стадия облысения», - заявила Валерия.

Она отметила, что решила постричься в ноябре. К публикации женщина прикрепила видео, которое началось со сцены, где Чекалина в слезах обрезает длинные локоны, а на следующем кадре предстает с новой прической и ярким макияжем.

Ранее стало известно о закрытии уголовного дела против Валерии Чекалиной. Блогера и ее супруга Артема обвиняли в уклонении от уплаты налогов. Их имущество арестовали, а счета заморозили. В итоге интернет-знаменитости выплатили около 500 миллионов рублей.

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