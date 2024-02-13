Блогер Лерчек попала в ДТП в Москве
Авария произошла на Рочдельской улице в Москве. Автомобиль Bentley блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) столкнулся с BMW, сообщил источник 360».
Блогер рассказала подробности ДТП в своем блоге в Instagram*. Судя по опубликованным кадрам, Лерчек ехала на автомобиле и внезапно произошло столкновение с другой иномаркой. По словам блогера, в ДТП виновата не она.
Лерчек рассказала, что при столкновении она ударилась головой и коленом потому, что не сработали подушки безопасности. А у автомобиля пострадал бампер Bentley.
«Жизнь прям испытывает меня», - написала блогер.
Ранее сообщалось о закрытии уголовного дела против Валерии Чекалиной. Блогера и ее супруга Артема обвиняли в уклонении от уплаты налогов. После того, как имущество арестовали, знаменитая пара выплатила около 500 миллионов рублей.
*Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.