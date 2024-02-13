Блогер Лерчек попала в ДТП в Москве

Блогер рассказала подробности ДТП в своем блоге в Instagram*. Судя по опубликованным кадрам, Лерчек ехала на автомобиле и внезапно произошло столкновение с другой иномаркой. По словам блогера, в ДТП виновата не она.

Лерчек рассказала, что при столкновении она ударилась головой и коленом потому, что не сработали подушки безопасности. А у автомобиля пострадал бампер Bentley.

«Жизнь прям испытывает меня», - написала блогер.

Ранее сообщалось о закрытии уголовного дела против Валерии Чекалиной. Блогера и ее супруга Артема обвиняли в уклонении от уплаты налогов. После того, как имущество арестовали, знаменитая пара выплатила около 500 миллионов рублей.

*Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.