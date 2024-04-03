Блогер Карина Кросс потеряла миллионы рублей на своем бренде косметики
Блогер Карина Кросс (Карина Лазарьянц) в 2023 году потеряла более 12 миллионов рублей на своем бренде косметики. Продажи средств для ухода от ее компании рухнули на 90%, сообщил Telegram-канал Shot.
Фирма ООО «КРОСС КОСМЕТИК» была основана в 2021 году. Отличительной чертой бренда стали необычные каламбурные названия для товаров, например, шампунь «Смойся», гель для душа «Твой гелик» или крем-маска для лица «Богиня маскировки». За первый год работы выручка составила 14 миллионов рублей, что позволило блогеру выйти на чистую прибыль в размере миллиона рублей.
Однако дальше в бизнесе начались проблемы. В 2023 году выручка от продаж упала до 1,8 миллиона рублей, а компания закрыла год с убытком в 1,3 миллиона рублей.
Ранее певец Сергей Лазарев подал заявку на регистрацию своего имени в качестве бренда. Он сможет выпускать и продавать под ним канцтовары, обувь и женское белье.